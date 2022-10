Occitanie : lancement de la 7e édition du “Mois sans tabac”

Santé Publique France lance la 7e édition de l’opération “Mois Sans Tabac”, pour accompagner les fumeurs dans l’abandon de la cigarette et de nombreuses actions de sensibilisation sont prévues en Occitanie.

Lancement de l’opération “Mois sans tabac” en Occitanie, comme dans toute la France. Illustration CC Edeta

« Vous n’étiez pas seul quand vous avez commencé. Vous ne serez pas seul pour arrêter ». Tel est le slogan de la 7e édition de l’opération “Mois sans tabac”, lancée ce mercredi 12 octobre par Santé Publique France. Chaque année, l’événement incite les fumeurs au sevrage pendant un mois par le biais d’actions de sensibilisation et de rencontres avec des professionnels. Arrêter de fumer durant 30 jours « multiplie par cinq les chances d’abandonner définitivement le tabac ». Au bout de cette période,« la dépendance est bien moins forte et les symptômes de manque (nervosité, irritabilité) sont moins présents », insistent les organisateurs de la campagne.

Depuis son lancement en 2016, l’opération “Mois sans tabac” a enregistré plus d’un million d’inscriptions au niveau national, dont cent mille en Occitanie. La moitié sont des habitants de la Haute-Garonne et de l’Hérault. Le taux de participation le plus faible se trouve en Lozère.

Le “Mois sans tabac” en Occitanie

Tout au long du mois d’octobre, les fumeurs sont invités à rejoindre le mouvement en s’inscrivant sur le site internet dédié et en téléchargeant l’application Tabac Info Service. L’opération débutera officiellement le 1er novembre prochain. Mais les inscrits peuvent déjà obtenir des entretiens en ligne, par téléphone ou en face à face avec des professionnels de santé afin d’être accompagné dans leur sevrage.

En Occitanie, 18 villages “Mois sans tabac” s’installent dans chaque département depuis le début du mois d’octobre pour aller à la rencontre des habitants. Les prochaines dates sont :

Tarn-et-Garonne : le 17 octobre à Caussade

: le 17 octobre à Caussade Lot : le 19 octobre à Souillac

: le 19 octobre à Souillac Aveyron : le 21 octobre matin et le 22 octobre après-midi à Rodez, le 4 novembre à Decazeville

: le 21 octobre matin et le 22 octobre après-midi à Rodez, le 4 novembre à Decazeville Lozère : le 21 octobre à Mende

: le 21 octobre à Mende Gard : 2 novembre à Nîmes, le 17 novembre à Alès

: 2 novembre à Nîmes, le 17 novembre à Alès Tarn : le 9 novembre à Albi

: le 9 novembre à Albi Pyrénées-Orientales : le 19 octobre à Perpignan, le 19 novembre à Claira

: le 19 octobre à Perpignan, le 19 novembre à Claira Ariège : le 22 octobre à Pamiers

: le 22 octobre à Pamiers Haute-Garonne : les 13 et 14 octobre à Toulouse

: les 13 et 14 octobre à Toulouse Hautes-Pyrénées : le 16 novembre à Tarbes

: le 16 novembre à Tarbes Gers : le 5 novembre à Auch

Les dates sont déjà passées dans l’Hérault. L’Aude n’accueille aucun village.

Dans chaque village, des tabacologues sont présents afin de conseiller et d’accompagner les fumeurs et leurs entourages dans leurs démarches. Certains stands distribuent aussi des kits d’aide à l’arrêt du tabac ou organisent des ateliers “comment éviter la prise de poids quand on arrête de fumer”.

L’Occitanie compte 30 % de fumeurs

L’Occitanie est fortement marquée par le tabagisme. Selon Santé Publique France, la région compte plus de 30 % de fumeurs quotidiens, soit 1 200 000 personnes. Elle fait partie des territoires avec la plus grande proportion de fumeurs. Pour rappel, le tabac est la première cause de mortalité évitable, alors qu’il est responsable de près d’un décès sur huit en France. En 2015, 7 325 décès ont été attribués au tabagisme en Occitanie, ce qui représente 12,8 % de la mortalité cette même année. La plupart étaient liés à des cancers ou des maladies cardiovasculaires.