Occitanie. La Région consulte la population sur la gestion de l’eau

La Région Occitanie lance une consultation citoyenne sur l’eau, sa gestion et sa consommation. Un sommet régional sur le sujet sera ensuite organisé.

©kaboompics

Durant l’été dernier, le sujet était sur toutes les lèvres. Le niveau de plusieurs cours d’eau a baissé dangereusement faute de pluie. En ce mois de février, la Région Occitanie lance une consultation citoyenne sur la gestion de l’eau, en ligne jusqu’au 22 mars.

« Cette dernière a vocation de recueillir les actions et bonnes pratiques mises en œuvre par les citoyens en matière de gestion durable de l’eau, que ce soit pour faire des économies d’eau ou pour sa réutilisation », explique la Région Occitanie.

Une grande concertation sur l’eau en Occitanie

Cette consultation citoyenne est la première étape d’une grande concertation sur le sujet annoncée en novembre dernier. « Menée auprès de l’ensemble des acteurs de l’eau, du monde économique, des chercheurs et des entreprises expertes présentes en Occitanie, mais aussi des citoyens, elle doit permettre d’alimenter et d’orienter la feuille de route régionale sur l’eau qui sera adoptée en juin prochain », précise la Région.

Une fois la consultation citoyenne terminée, elle sera suivie en avril par une deuxième phase de consultation sur les outils, notamment de sensibilisation, et les solutions pour une meilleure gestion de l’eau. « Dans l’intervalle, seront organisés des échanges entre les élus régionaux et les citoyens dans les territoires et au sein des Maisons de Ma Région pour sensibiliser le grand public aux problématiques de l’eau et échanger sur des solutions concrètes », selon la collectivité.

La Région prévoit d’organiser un sommet régional de l’eau le 22 mars et la journée Cycl’eau le 23 mai pour livrer les réflexions et contributions de l’ensemble des acteurs sur les outils et les solutions pour une meilleure gestion de l’eau.