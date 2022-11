Occitanie. La Banque alimentaire lance une grande collecte en novembre

La Banque Alimentaire de Toulouse et sa région organise sa grande collecte nationale dans plus de 120 magasins en Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne et Ariège du 24 au 27 novembre.

La Banque Alimentaire de Toulouse et sa région organise sa grande collecte nationale dans plus de 120 magasins du 24 au 27 novembre. Photo d’illustration. © Banque alimentaire – Ghislène Gouraib

Les temps sont durs. La Banque Alimentaire de Toulouse et sa région organise sa grande collecte nationale de l’automne dans plus de 120 magasins en Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne et Ariège du 24 au 27 novembre. Alors que la crise fragilise de plus en plus de ménages et que les dons diminuent, l’association espère « un grand élan de solidarité pour constituer ses stocks de l’année ».

Le nombre de nouveaux bénéficiaires à l’aide alimentaire a augmenté de 17% ces derniers mois. « Il est en hausse depuis le premier trimestre. Nous avions 20 000 bénéficiaires par semaine. Là, nous en comptons entre 22 000 et 25 000 », indique Aurélie Racine, la directrice de la Banque Alimentaire de Toulouse et de sa région.

La Banque alimentaire espère « que beaucoup de personnes fassent un petit don » à la collecte

« On n’attend pas que les gens nous donnent beaucoup, mais que beaucoup de personnes fassent un petit don », déclare le président de la Banque alimentaire locale Christophe Desfemme. « Cette année 2022 nous prouve dramatiquement que personne n’est à l’abri d’avoir besoin d’aide, même temporairement. C’est tous ensemble que nous pourrons faire face », ajoute Aurélie Racine.

Pour leur venir en aide aux bénéficiaires, elle travaille avec 110 associations partenaires en Haute-Garonne, en Ariège et dans le Tarn-et-Garonne. « Les différentes crises que nous traversons continuent de fragiliser un grand nombre de personnes qui ne parviennent plus à se nourrir convenablement. Ce sont les étudiants, les enfants, les mères de famille, les âgés, les migrants, les sans-abris qui sont de plus en plus nombreux à avoir recours à une aide alimentaire », indique la Banque alimentaire.