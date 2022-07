Occitanie : les grèves SNCF se poursuivent

Depuis plusieurs semaines, les grèves s’enchaînent sur les trains du réseau liO SNCF Occitanie. Ce week-end des 30 et 31 juillet ne fera pas exception. C’est l’est de la région qui sera principalement touché.

Sept lignes de TER sont perturbée en Occitanie. © Nicolas Belaubre – Le Journal Toulousain

C’est un troisième week-end consécutif de mouvement social pour les cheminots de la région. La grève de la SNCF continue ces samedi 30 et dimanche 31 juillet 2022 sur les lignes de train d’Occitanie.

Les usagers réguliers du service comme les vacanciers de passage vont devoir s’organiser. La circulation sera principalement perturbée dans l’est de l’Occitanie, puisqu’il s’agit d’un mouvement social local. Dans un communiqué, la CGT de la SNCF à Sète indique par exemple que “les conditions de vie et de travail des cheminots n’ont de cesse de se dégrader”.

Toutes les lignes touchées par la grève de la SNCF

La compagnie ferroviaire insiste sur le fait que la circulation sur la ligne Cerbère – Narbonne – Toulouse sera « très perturbée ». Mais d’autres lignes d’Occitanie seront touchées par cette grève de la SNCF, comme la ligne Port-Bou – Marseille.

D’une manière générale, les trajets les plus touchés sont les mêmes que pour les week-ends précédents. Ainsi, la liaison entre Carcassonne et Limoux sera également concernée. Ce sera aussi le cas de celle entre Perpignan et Villefranche. Enfin, la ville de Nîmes sera fortement impactée par la grève puisque deux lignes seront perturbées : celle qui rejoint Le Gruau du Roi, ainsi que les trains en destination de Clermont-Ferrand.

À prendre en compte pour les visiteurs de l’Occitanie et notamment des Pyrénées catalanes : le train jaune, une ligne touristique qui traverse la Cerdagne, sera aussi perturbé par la grève SNCF.

Afin d’être sûr que son train passe et connaître les détails des horaires modifiés, il faut se rendre sur la page info trafic de l’entreprise. Les informations sont disponibles dès 17h la veille du départ.