Occitanie. En 2022, le recrutement des cadres au niveau d’avant la crise sanitaire

Les entreprises comptent recruter plus de 15 000 cadres en Occitanie en 2022. C’est, à peu de chose près, la même chose qu’avant la crise. Crédit photo : pxhere – CC Waseem Farooq

Les effets de la crise sanitaire sont en passe d’être surmonté en ce qui concerne l’emploi des cadres en Occitanie. « En 2022, la confiance des entreprises se voit impactée par le climat d’incertitude lié aux conséquences de la guerre en Ukraine sur leur activité. En Occitanie, on s’attend à recruter 15 700 cadres en 2022, soit un niveau qui rejoint peu ou prou celui de 2019, année de forte dynamique pour l’emploi cadre », selon l’Apec, l’association pour l’emploi des cadres, qui dresse un bilan de l’emploi des cadres dans la région.

« Avec 14 960 recrutements de cadres réalisés en 2021 en Occitanie, le marché a quasiment retrouvé son niveau d’avant-crise et enregistre une hausse de 33 % par rapport à 2020 », toujours selon l’Apec. Pour rappel, 15 890 recrutements de cadres ont été réalisés en 2019.

L’association indique qu’en 2021, un recrutement sur deux est un recrutement de cadres de moins de cinq ans d’expérience et 18 % des embauches ont concerné les moins d’un an d’expérience. Elle y voit « un signal encourageant alors même que les jeunes diplômés retrouvent enfin des niveaux d’insertion identiques à l’avant-crise ».

Les activités informatiques, plus gros pourvoyeurs d’emplois des cadres en Occitanie

« Début 2022, la dynamique des recrutements dans la région était toujours très positive. Les répercussions économiques du conflit ukrainien pourraient toutefois venir rebattre les cartes et obérer la croissance économique hexagonale et régionale. Nos prévisions de recrutements de cadres en Occitanie pour 2022 restent donc prudentes : +5 % par rapport à 2021 », note Carole Fistahl, déléguée régionale Apec Occitanie.

Il est à noter que « le secteur des activités Informatiques reste le plus gros pourvoyeur d’emplois de cadres pour la région avec 2 275 offres d’emploi cadres diffusées au 1er trimestre 20222 », d’après l’Apec. D’ailleurs, en Occitanie, comme dans de nombreux territoires, les compétences de cadres à forte expertise technique sont très recherchées et soumises à de fortes tensions, notamment dans l’informatique, l’ingénierie et la sphère industrielle.