Occitanie. Des soignants alertent sur le bruit des avions

Dans une tribune publiée dans Le Monde, une centaine de professionnels de santé, dont certains d’Occitanie, alertent sur le bruit des avions. Ils demandent la mise en place d’un couvre-feu.

Dans une tribune publiée dans Le Monde, une centaine de professionnels de santé, dont certains d’Occitanie, alertent sur le bruit des avions. Photo d’illustration. CC BY-SA 2.0 BriYYZ from Toronto, Canada

« Sait-on que cette surexposition au bruit ne se limite pas à une sensation d’inconfort, mais pose un véritable problème de santé publique ? », interrogent une centaine de professionnels de santé, dont certains d’Occitanie, dans une tribune publiée dans Le Monde vendredi 9 décembre.

Ces derniers lancent une alerte à propos du bruit des avions. « La surexposition au bruit aérien fait exploser les maladies cardio-vasculaires avec, pour chaque augmentation de 10 décibels, un surcroît de mortalité évalué à 18 % et allant jusqu’à 28 % pour l’infarctus du myocarde. C’est l’espérance de vie qui est menacée avec, en première ligne, les populations riveraines des aéroports », écrivent-ils.

Le danger du bruit des avions dans les zones aéroportuaires en Occitanie

« Dans les zones aéroportuaires d’Île-de-France, les études de Bruitparif évaluent à 1,9 million le nombre de Franciliens exposés à un niveau de bruit supérieur à la valeur guide de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la protection de la santé, dont 1,4 million pour le seul aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle », fait savoir la centaine de professionnels.

À Toulouse, en Occitanie, le bruit des avions pose également un problème. « La population exposée à un bruit nocturne de plus de 50 décibels s’est accrue de 70 % entre 2012 et 2017. Plus de 14 000 personnes sont concernées », indiquent les professionnels qui s’appuient sur l’étude “Discussion sur les effets du bruit des aéronefs touchant la santé”.

« Du fait de l’absence de couvre-feu, demandé en vain par les associations, ce sont environ 8 000 avions par an qui survolent de nuit un hôpital à basse altitude, sans que cela semble poser de problème éthique aux autorités aéroportuaires, à la direction générale de l’aviation civile et à la majorité municipale. Partout, la santé publique passe après les intérêts financiers », peut-on lire dans la tribune.

Les professionnels signataires font plusieurs doléances. Notamment « que le couvre-feu devienne la règle et pas l’exception ». Ils demandent aussi la mise « en place des mesures préconisées par la convention citoyenne pour le climat en interdisant les extensions aéroportuaires ».