Occitanie. Comment évoluera le marché de l’emploi d’ici à 2030 ?

Quelque 2,3 millions de personnes avaient un emploi en 2019 en Occitanie, selon l’étude “Les métiers en 2030”, de la Dares. Elle s’est intéressée aux évolutions à prévoir dans les années à venir.

Quelque 2,3 millions de personnes avaient un emploi en 2019 en Occitanie, selon l’étude “Les métiers en 2030”, de la Dares. Photo d’illustration. CC BY-SA-2.0-J_GB.jpg

En 2019, 2,3 millions de personnes sont en emploi en Occitanie, soit 9 % de l’emploi de la France métropolitaine. D’ici à 2030, les besoins de recrutement cumulés sur la période de projection devraient atteindre 37 % du stock d’emploi de 2019, selon l’étude “Les métiers en 2030” de la Dares, la direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques. Avec un marché de l’emploi deux fois plus dynamique que dans l’ensemble du pays, cette proportion est supérieure de 5% à la moyenne métropolitaine.

Dans cette région qui combine une dynamique de l’emploi et un taux de chômage élevés, le vivier potentiel de chômeurs y est important, en particulier dans les territoires où se cumulent les difficultés sociales.

Les secteurs créateurs d’emplois en Occitanie

« À l’horizon de 2030, les métiers d’ingénieurs et cadres du privé et ceux du care (aide et soin) seraient parmi les plus créateurs d’emplois en Occitanie, comme sur le territoire métropolitain », prévoit la Dares en Occitanie.

« Les créations d’emplois chez les ingénieurs en informatique, les cadres commerciaux et technico-commerciaux et les cadres des services administratifs, comptables et financiers seraient nettement plus créateurs d’emplois en Occitanie qu’en France métropolitaine (près de deux fois plus), tendance observée par le passé (2009-2018) et prolongée en projection », selon l’étude. « En effet, l’Occitanie est une région particulièrement attractive pour les cadres et est spécialisée dans des activités à forte valeur ajoutée (aéronautique, spatial, santé, ingénierie R&D…).

Des postes non pourvus dans plusieurs secteurs

« Les métiers qui afficheraient le plus de postes à pourvoir en Occitanie sont des métiers déjà présents aux premières places dans la hiérarchie nationale des métiers aux plus forts besoins de recrutement. Certains d’entre eux, comme les enseignants et les conducteurs de véhicules, sont peu créateurs d’emplois, mais leurs départs en fin de carrière devraient être très nombreux dans la décennie à venir », font remarquer les rédacteurs de l’étude.

Par ailleurs, un nombre élevé de postes non pourvus d’ouvriers qualifiés de la manutention, d’agriculteurs, d’éleveurs, de sylviculteurs, de bûcherons sont à prévoir d’ici à 2030. Pourtant, ces professions ne font pas partie des métiers à forts besoins de recrutement en Occitanie. « Ce sont en effet des métiers dont la moyenne d’âge est élevée, que peu de jeunes rejoignent », selon l’étude. Il faut noter que l’Occitanie se caractérise par un poids élevé de l’agriculture dans l’emploi : c’est, en particulier, la seconde région qui recrute le plus de salariés agricoles.