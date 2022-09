En Occitanie, une cigarette sur cinq vient d’Andorre et d’Espagne

33,8 % des cigarettes fumées en Occitanie ne proviennent pas du réseau de buralistes implanté dans la région, selon une étude. Les achats dans les pays voisins progressent.

33,8 % des cigarettes fumées en Occitanie ne proviennent pas du réseau de buralistes implanté dans la région, selon une étude. Photo d’illustration. Crédit photo : CC0 Paolo Neo

En France, le prix d’un paquet de cigarettes a franchi la barre symbolique de dix euros au mois de février 2020. C’était juste avant l’explosion de la crise sanitaire de la Covid-10. En Occitanie, les fumeurs ne sont pas rares à se fournir du côté d’Andorre ou d’Espagne, pour profiter de tarifs plus avantageux.

Il s’avère que 33,8 % des cigarettes fumées en Occitanie au second trimestre 2022 ne proviennent pas du réseau de buralistes, selon l’étude Empty Pack Survey du fabricant de cigarettes et cigarettes électroniques Seita. Ce taux augmente sensiblement par rapport au premier trimestre 2021 : +3,3 points. Et c’est légèrement plus que sur le plan national où ce taux est de 32,7 %.

En Occitanie, 20 % des cigarettes sont achetées dans les pays voisins

L’achat de cigarettes dans les pays voisins a augmenté de près de cinq points en l’espace d’un an. Ainsi, entre le deuxième trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2022, les achats transfrontaliers sont passés de 15,3 % à 20 % des cigarettes fumées en Occitanie. « Les fumeurs français retrouvent le chemin des buralistes espagnols où le prix moyen d’un paquet de 20 cigarettes est de 4,50 euros », écrivent les rédacteurs de l’étude.

Des cigarettes de contrefaçons circulent également. Leur consommation est légèrement en baisse sur un an. Elle est passée de 15,3 % à 13,4 % sur la période étudiée.

« La région Occitanie est dans la moyenne nationale des achats de cigarettes en dehors du réseau des buralistes. Mais l’augmentation forte des achats transfrontaliers démontre simplement que la stratégie des hausses fiscales décidée par les Pouvoirs publics fait sortir les fumeurs du réseau des buralistes, pas du tabac », estime Hervé Natali, responsable des relations territoriales Seita. « Quant à la contrefaçon, il faudra observer la prochaine étude pour vérifier la tendance qui se dégage sur cette période. »