Élections Occitanie : qui sont les abstentionnistes ?

Pour les élections présidentielle et législatives de 2022, 15% des inscrits sur les listes électorales d’Occitanie ne se sont jamais rendu aux urnes, selon une étude de l’institut national de la statistique et des études économiques (Insee), qui observe que l’abstention est plus forte chez les jeunes et les moins aisés.

En Occitanie, le taux d’abstention systématique augmente depuis 2007. Selon un rapport de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), 15% des 4,1 millions de personnes inscrites sur les listes électorales de la région n’ont participé à aucun des scrutins des élections présidentielle et législatives qui se sont déroulées respectivement les 10 et 24 avril, puis les 12 et 19 juin 2022.

En parallèle, 47% des inscrits ont choisi le “vote intermittent”. C’est-à-dire qu’ils ont voté au moins une fois dans l’année, mais ne se sont pas déplacés à tous les scrutins. C’est le cas le plus fréquent depuis les élections de 2017. Il prend le pas sur le vote systématique, qui était pourtant majoritaire jusqu’en 2012.

En Occitanie, l’abstention en 2022 est supérieure chez les moins aisés

« En Occitanie comme en France, la participation augmente avec le niveau de diplôme », souligne l’Insee. Les personnes non diplômées ont été plus nombreuses (27%) à s’abstenir que les inscrits diplômés du supérieur (8%). Aussi, l’abstention est plus importante chez les ouvriers (19%) et les employés (14%) que chez les cadres (7%). « Les chômeurs sont également particulièrement nombreux à s’abstenir systématiquement (22% contre 12% chez les actifs ayant un emploi) », ajoute l’Insee.

De même, la participation aux élections croît en fonction du niveau de vie. Parmi les plus modestes, un inscrit sur cinq ne s’est déplacé à aucun scrutin. Ce chiffre est trois fois moins important chez les plus aisés. Au niveau géographique, les habitants des zones rurales et des petites villes votent davantage que les habitants des grandes villes.

Une abstention également plus forte chez les jeunes

En Occitanie, un quart des inscrits de moins de 30 ans n’a voté à aucun scrutin en 2022. Et le vote intermittent dépasse le vote systématique parmi ceux qui se sont déplacés aux urnes.

Après 30 ans, le taux d’abstention diminue avec l’âge. Il est de 17% chez les trentenaires, de 10% chez les quarantenaires et les cinquantenaires, puis de 7% chez les soixantenaires. Il augmente ensuite à nouveau chez les personnes âgées de 70 à 79 ans (11%) et fait un grand bond chez les plus de 80 ans (36%). Ceci s’explique par la perte d’autonomie liée à l’âge. Mais il est important de noter que la participation de ces personnes, plus âgées, reste trois fois supérieure à celle des moins de 30 ans.

L’élection présidentielle mobilise plus que les législatives

À contrario, 38% des inscrits sur les listes électorales d’Occitanie ont participé à tous les tours des élections présidentielle et législatives. Le vote systématique est ici supérieur à la moyenne nationale (36%). La région se situe ainsi en « quatrième position derrière la Nouvelle-Aquitaine (42 %), la Bretagne et les Pays de la Loire (39 %) », détaille l’Insee.

De manière générale, l’élection présidentielle mobilise plus que les législatives. En 2022, 71% des inscrits ont voté ou ont fait procuration pendant les scrutins de la présidentielle. Le nombre de procurations a d’ailleurs été supérieur au second tour, probablement parce que celui-ci s’est déroulé durant le premier week-end des vacances scolaires de printemps. Pour ce qui est des deux tours des législatives, seuls 42% des inscrits ont voté ou fait procuration. « Cependant, l’élection présidentielle a moins mobilisé en 2022. La participation des électeurs aux deux tours baisse de quatre points entre 2017 et 2022 en Occitanie, contrairement aux élections législatives où la participation aux deux tours est stable », nuance l’Insee.