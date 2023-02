Neige en Occitanie : attention sur les routes de certains départements

La neige cause quelques difficultés sur les routes de plusieurs départements de la région Occitanie ce lundi 27 février. C’est notamment le cas dans l’Hérault, la Lozère ou encore les Hautes-Pyrénées.

La neige est venue recouvrir la chaussée sur certaines routes d’Occitanie CC Patrick Nouhailler’s

Prudence avant de prendre la route. Des flocons sont tombés sur une bonne partie de la région Occitanie, que ce soit sur les hauteurs ou en plaine, dans la nuit de ce dimanche 28 au lundi 27 février et encore ce matin. Météo France a d’ailleurs placé plusieurs de ses départements en vigilance jaune neige et verglas.

Cela concerne notamment la Haute-Garonne, du Gers, de l’Ariège, des Hautes-Pyrénées, de l’Hérault, de la Lozère ou du Gard. Il est ainsi tombé jusqu’à 8 cm à Font-Romeu dans les Pyrénées-Orientales ou à Salles-Curan dans l’Aveyron. Ces chutes de neige entraînent quelques difficultés de circulation sur les routes d’Occitanie.

Les principales difficultés sur les routes de la région Occitanie

Entre les plaques de neige gelée ou la chaussée enneigée, l’Aveyron fait partie des départements où la vigilance est de mise sur presque toutes les routes, exceptée la RN 88. La circulation est ainsi délicate sur la D993, la D840 ou encore l’A75.

Il en est de même sur une grande majorité des routes principales du département de la Lozère. Des difficultés sont effectivement toujours à noter sur l’A75, mais aussi la D987, la D985, la D32, la D9 ou la D998.

Dans le département des Pyrénées-Orientales, le trafic est également délicat sur tout l’Ouest du territoire, voire même difficile sur certains axes routiers. Il l’est particulièrement sur la D118, la D618, la N20 et la N22.

Les routes de l’Hérault ne sont pas non plus épargnées par les difficultés. La circulation est délicate sur le plateau du Caylar, où il y a jusqu’à sept cm de neige, dans le secteur de Lunas, de Saint-Gervais et de La Salvetat.

Dans le Gard, le trafic est surtout délicat en Cévennes. Tout d’abord, la circulation est impossible sur la RD49 entre Alzons et Campestre-et-Luc. Elle est par ailleurs difficile sur plusieurs routes comme la RD170 et la RD296 pour accéder à la station de Prat Peyrot.

Du côté des Hautes-Pyrénées, le trafic est particulièrement difficile à l’Est, notamment sur la D126, la D920, la D12 et la D100. Il faut aussi prévoir une circulation délicate à l’Ouest du territoire, au niveau de Lannemezan ou de Saint-Lary-Soulan.

En Haute-Garonne, les difficultés se concentrent dans le Sud du département. La chaussée enneigée rend le trafic compliqué sur la D44 près de Boutx, sur la D46 et la D51. La circulation est d’ailleurs délicate sur la majorité des routes de la moitié Sud du territoire.