Nature en Occitanie : votez pour les priorités environnementales de la région

La Région Occitanie a lancé, le 25 mai dernier, la troisième phase de concertation du plan Noé : “Nature en Occitanie… Évidemment !”. La collectivité invite ainsi les habitants de la région à définir, par le biais d’un formulaire en ligne, les priorités environnementales parmi cinq thèmes, en fonction de l’importance qu’ils leur accordent.

Voici les cinq thèmes soumis au vote des citoyens :

Enrichir les activités de plein air par la découverte et la protection de la nature ;

Réintroduire la nature dans l’espace public par des projets participatifs ;

Renforcer l’expérience de nature pour tous les enfants durant leur scolarité ;

Faciliter l’accès à la nature pour les familles et les jeunes par des offres adaptées ;

Agir ensemble pour la nature près de chez soi grâce à des lieux de médiation.

Cinq priorités définies durant les phases 1 et 2 du plan Nature en Occitanie

Ces thèmes ont été définis durant les deux premières phases de consultation du plan Noé. La première a pris la forme d’un questionnaire en ligne publié au mois de mars, où les habitants étaient invités à partager leur lien avec la nature, que ce soit dans leur quotidien ou leurs actions.

La deuxième phase a été organisée comme un “hackathon”, avec des groupes de discussions et de débat, réunissant une cinquantaine d’acteurs de la région, parmi lesquels des experts, des citoyens, des membres d’associations et des lycéens, dont la mission était de définir les axes principaux évoqués dans les réponses du questionnaire. Ils ont ainsi formulé les cinq thèmes soumis aujourd’hui au vote des habitants.

Une semaine après le lancement de la troisième phase, 3 138 personnes ont déjà rempli le formulaire. La votation citoyenne restera accessible jusqu’au 27 juin prochain.

Sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux environnementaux

Selon la Région Occitanie, l’objectif de cette consultation citoyenne organisée à grande échelle est de « sensibiliser et d’impliquer le plus grand nombre dans la protection de l’environnement, de découvrir ses bienfaits et de prendre conscience de son importance dans notre quotidien ».

« Les récents rapports du GIEC sur l’état de la planète sont aujourd’hui indéniables, nous devons agir maintenant pour pouvoir limiter les effets des changements climatiques sur nos vies et celles de tous les êtres vivants. Bien que la Région soit déjà pionnière en matière de transition écologique avec le Pacte vert, nous souhaitons impliquer tous les citoyens dans le processus. Nous nous sommes engagés à construire ce plan nature en concertation avec tous les habitants et acteurs d’Occitanie », insiste Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.