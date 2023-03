Midi-Pyrénées : Les accidents du travail en baisse de 5%

En 2021, les accidents du travail ont diminué de 5,1% en Midi-Pyrénées selon la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat). La preuve pour l’organisme que les entreprises s’engagent de plus en plus dans la prévention des risques.

Les accidents du travail sont en baisse de 5% dans l’ex-région Midi-Pyrénées ©rawpixel

5,1%. C’est la baisse des accidents de travail dans l’ex-région Midi-Pyrénées en 2021, selon les derniers chiffres que vient de rendre public la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat). Au total, 27 353 ont été recensés dans les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne. Ces chiffres sont comparés à l’année 2019, comme le précise la Carsat, les statistiques ayant fortement chutées en 2020 eu égard aux confinements, et n’étant donc pas représentatifs. Ils sont également à mettre en parallèle d’une augmentation des effectifs salariés enregistrés en 2021 de 3,5%, et d’une forte reprise de l’activité, signe pour l’organisme « que les entreprises sont engagées dans des démarches de prévention efficaces ».

Quels sont les métiers les plus à risque ?

Dans son suivi des accidents du travail, la Carsat a isolé trois secteurs d’activité particulièrement concernés en Midi-Pyrénées : l’aide médico-sociale, l’intérim et le transport routier de fret et de passagers. Ils représentent à eux seuls 34 millions d’euros de remboursements pour l’assurance maladie. Des professions dont les accidents les plus fréquents sont généralement des blessures dues à la manutention manuelle (44% des accidents du travail), à l’utilisation d’outillage à main (11%) et des chutes de plain-pied (22%).

Mais la Carsat prend également en compte les accidents sur les trajets domicile-travail. Ceux-là ont également diminué, passant de 3 996 en 2019, à 3 497 en 2021. Un phénomène que la Caisse attribue au recours de plus en plus important au télétravail.

Les maladies professionnelles sont aussi à la baisse de 12%, la plus fréquemment signalée restant toujours les troubles musculosquelettiques.