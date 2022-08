Météo. La journée la plus chaude de la semaine en Occitanie

Après quelques jours de douceur, les prévisions météo annoncent que les températures vont monter ce mercredi 24 août en Occitanie.

Le Capitole à Toulouse. Crédit photo : Bryan Faham / Le JT

Un coup, il fait très chaud, un coup, il pleut. La saison estivale 2022 a décidément du mal à trouver un équilibre. Après quelques jours de douceur, et même de fraîcheur, les prévisions météo indiquent que les températures remontent ce mercredi 24 août en Occitanie. Cette journée s’annonce comme la plus chaude de la semaine dans la région.

« Les maximales atteignent un pic aujourd’hui dans le Sud-ouest avec 32 à 37 degrés », prévoit Météo France. Les prévisions météo en Occitanie annoncent 34 °C à Alès, Foix, Nîmes et Tarbes, 35 °C à Albi, Auch, Carcassonne et Toulouse. Et même 36 °C à Montauban. Concernant la température ressentie, on atteindra 36 °C dans la Ville rose.

La météo ne prévoit pas de canicule en Occitanie

« Dans un contexte de forte variabilité du temps depuis le début de ce mois d’août, une période de deux jours de fortes chaleurs va s’installer mercredi et jeudi », raconte La chaîne météo. Mais elle ne va pas durer car « une dégradation orageuse se mettra en place. Elle débutera sur le Sud de l’Aquitaine mercredi soir, avant de s’étendre sur une partie Ouest jeudi, puis est vendredi. »

À noter qu’à cause de la faible durée de cet épisode de chaleur, il ne sera pas question de canicule. En effet, à Toulouse, le thermomètre doit afficher au moins 36 °C pendant trois journées et 21 °C durant trois nuits consécutives pour parler de canicule.

« Un dôme de chaleur se reconstitue sur le Maghreb et gagne à nouveau la France cette semaine. Il sera à l’origine d’un temps de plus en plus chaud. Mais à partir de jeudi, une dépression se creusera au large du Portugal. Cette dépression, en arrivant sur de l’air très chaud risque de provoquer des orages ponctuellement forts sur un grand nombre de nos régions », explique le média spécialisé.