Météo du week-end : Du soleil le jour, des gelée le soir en Occitanie

Durant le week-end, les prévisions météo annoncent des températures négatives la nuit, avec des gelées en plaines, en Occitanie. Photo d’illustration. CC Pixabay

De fortes gelées ont été constatées un peu partout en Occitanie dans la matinée de ce vendredi 10 février. D’après Météo Sud Aveyron, le mercure est descendu jusqu’à -10,3 °C à Tournemire, -8,4 °C à Rodez, ou encore -6 °C à Saint-Affrique. Heureusement, les températures sont remontées grâce aux rayons du soleil, très présent tout au long de la journée. Et attention, un temps similaire devrait perdurer durant tout le week-end en Occitanie, selon les prévisions météo.

La météo du week-end en Occitanie

Dans la nuit de vendredi, il est prévu -5 °C à Laguiole et -4 à Saint-Affrique en Aveyron, -3 °C à Saint-Gaudens en Haute-Garonne et autant à Saint-Céré dans le Lot. Une fois encore, des gelées sont attendues. En journée, une fois les bancs de brouillard givrant dégagés dans les plaines, le soleil sera présent durant tout le samedi. Dans l’après-midi, les maximales atteignent 10 à 14 °C sur le Sud-Ouest. Une fois encore, les températures seront contrastées entre le froid matinal et la douceur de l’après-midi.

Un temps similaire est à prévoir pour la journée du dimanche. Étant donné que les prévisions météo en Occitanie annoncent encore des températures négatives durant la nuit, de -1 °C à Castres à -4 °C à Saint-Gaudens, les gelées matinales seront de nouveaux fréquentes. Ensuite, le soleil brillera généreusement, faisant grimper le mercure jusqu’à 14 °C à Albi, Castres, Nîmes, ou encore Tarbes.