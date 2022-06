Météo. Du soleil et un coup de chaud à l’est de l’Occitanie ce week-end

Le premier week-end de juillet est marqué par du soleil et une hausse des températures, notamment dans le sud-est st sur une partie de l’Occitanie.

L’été est là. Le premier week-end de juillet est marqué par du soleil et une hausse des températures en Occitanie. La chaleur va s’accentuer dans le sud, et notamment dans le sud-est et sur une partie de notre région.

« Cette évolution favorable est liée au retour de l’anticyclone des Açores sur notre pays. Mais une dépression située sur le nord de l’Espagne entraînera une dégradation orageuse sur les régions centrales dimanche », explique La chaîne météo dans un bulletin.

Il fera de plus en plus chaud dans le sud-est. Samedi, ce sera la plus belle journée du week-end avec un soleil dominant sur l’ensemble des régions de la moitié sud du pays. Durant l’après-midi, il fera en moyenne 28° à Toulouse et 29° à Montpellier.

Le soleil restera dominant dans la moitié sur le dimanche. Les températures seront douces le matin. L’après-midi, elles seront en moyenne de 32° à Perpignan et à Montpellier. Cependant, le mercure pourra avoisiner les 37°.

Avec le soleil et les fortes chaleurs qui s’annoncent, se profile le risque d’une canicule dans le sud-est et sur une partie de l’Occitanie pour le début de semaine prochaine. Les seuils caniculaires pourraient être atteints sur plusieurs villes comme Nîmes (Gard), Avignon (Vaucluse) et Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Pour rappel, il est question de canicule lorsque les températures dépassent un certain seuil durant trois jours et trois nuits de suite.