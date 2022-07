Après un an de travail, le premier guide du Routard des Pyrénées est publié depuis le 6 juillet 2022. Il est composé de 336 pages pour découvrir ce territoire de l’Atlantique à la Méditerranée.

Après un an de travail, le premier guide du Routard des Pyrénées est publié depuis le 6 juillet. Crédit : Krzysztof Golik CC BY-SA 4.0.

C’est une nouveauté. Le premier guide du Routard des Pyrénées est disponible dans les rayons des librairies et en ligne depuis le 6 juillet 2022. « Cette publication inédite, fruit d’un an de travail avec tous les acteurs du massif des Pyrénées, permettra de faire découvrir et de mettre en valeur cette cordillère riche d’une formidable diversité de paysages, de cultures, de langues, d’ambiances et de climats, en explorant au fil des vallées, crêtes, pics et hauts plateaux, cette destination nature par excellence. Et ce en toutes saisons », annonce l’Agence des Pyrénées, qui a pour mission de développer, promouvoir et préserver

Le guide du Routard des Pyrénées, de la Méditerranée à l’Atlantique

« D’est en ouest, un pied dans la Méditerranée, l’autre dans l’Atlantique et la tête dans les étoiles, les Pyrénées offrent une diversité de paysages, de sites, de cultures et d’activités dans une nature grandiose et préservées. En route pour les Pyrénées ! », annonce l’ouvrage de 336 pages sur sa quatrième de couverture.

Le guide montre les Pyrénées dans toutes leurs diversités. À commencer par Perpignan, décrit comme « la porte d’entrée méditerranéenne des Pyrénées ». Le guide passe aussi par les Pyrénées audoises et leurs châteaux, avec une escale à Carcassonne. Puis un tour en Catalogne et Gascogne. Et un saut à Toulouse, la capitale de l’Occitanie. Le guide du Routard rejoint ensuite les Hautes-Pyrénées. Sans oublier Pau, la capitale des Pyrénées béarnaises et Bayonne, avec la culture basque.

Informations pratiques : Le Routard, édition Pyrénées ; publié par Broché ; tarif : 13 euros.