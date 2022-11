L’ARS fait une grande concertation sur les questions de santé en Occitanie

L’ARS Occitanie organise en novembre et en décembre des concertations dans tous les départements sur les questions de santé. Parmi les thèmes abordés : l’accès aux soins et la prévention.

Une tournée en quête de solutions. L’Agence régionale de santé (ARS) Occitanie organise en novembre et en décembre des concertations dans tous les départements de la région sur les questions de santé. Elles se déroulent dans le cadre des travaux du Conseil national de la refondation, lancés le 8 septembre dernier par le président de la République.

« Tous les acteurs de nos territoires sont invités à participer à la recherche de solutions concrètes en réponse à ces questions de santé. En Occitanie, cette démarche de concertation est organisée à l’échelle de chaque département, dans le cadre de Conseils territoriaux de santé très élargis », indique l’ARS.

Les quatre de la consultation sur les questions de santé en Occitanie

Le coup d’envoi de cette tournée a été donné le 4 novembre en Lozère. Les concertations sont lancées autour de quatre questions de santé, annonce l’ARS.

– L’accès aux soins : comment donner à tous un accès à un médecin traitant ou à une équipe traitante, en particulier pour les concitoyens les plus fragiles, et comment accompagner l’exercice coordonné entre ces professionnels de santé ?

– La permanence des soins : comment garantir la continuité des soins et la réponse aux besoins de soins non programmés ?

– Les métiers de la santé : quels leviers mobiliser pour rendre ces métiers de la santé plus attractifs ?

– La prévention : quelles initiatives porter pour que la prévention entre davantage dans le quotidien des Français ?

Les contributions transmises au ministère de la Santé

« Cette étape de concertation, d’écoute et de partage d’expérience sera l’occasion de mettre en valeur toutes les initiatives locales déjà existantes, trouver des solutions nouvelles pour notre système de santé et co-construire des propositions qui permettront d’améliorer concrètement l’accès à la santé pour tous », espère l’ARS.

Elle indique qu’après les concertations, les contributions recueillies seront transmises au ministère de la Santé et de la Prévention au plus tard fin décembre 2022.

Informations pratiques : le calendrier des concertations est disponible sur le site de l’ARS.