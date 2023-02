La ligne nouvelle Montpellier-Béziers déclarée d’utilité publique

Les travaux de la ligne nouvelle entre Montpellier et Béziers ont été déclarés d’utilité publique et urgents. Il s’agit d’un tronçon de la ligne entre Montpellier et Perpignan.

Crédit photo : pixabay CC hpgruesen

C’est une grande avancée pour le projet de ligne à grande vitesse entre Montpellier et Perpignan. Les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne ferroviaire nouvelle entre Montpellier et Béziers sont déclarés d’utilité publique et urgents dans un décret paru au Journal Officiel du 16 février.

Il s’agit là d’une portion de la ligne à grande vitesse entre Montpellier et Perpignan, dite LNMP. C’est l’ « aboutissement de plusieurs années de préparation » et « une étape majeure pour la première phase (…) de la ligne ferroviaire nouvelle entre Montpellier et Perpignan », estime le ministère chargé des Transports, à travers un communiqué.

« Elle était attendue depuis tant d’années par le territoire ! Je salue la déclaration d’utilité publique et le travail accompli par l’ensemble des partenaires pour relancer ce projet majeur », affirme la présidente de la Région Occitanie Carole Delga (PS).

Montpellier-Béziers, une avancée pour la ligne vers Perpignan

Le ministère chargé des Transports explique que « cette ligne nouvelle permettra de répondre à la demande croissante de mobilité dans la région Occitanie en augmentant l’offre de transports du quotidien. Elle proposera également une réponse aux problèmes de congestion sur cet axe ferroviaire ».

La ligne offrira un gain de temps de 18 minutes entre Montpellier et Béziers, soit près de la moitié des gains de temps permis par l’ensemble du projet entre Montpellier et Perpignan.

« En plus de désenclaver et de renforcer l’attractivité du territoire, ce projet contribuera à renforcer les mobilités du quotidien en permettant un accroissement de l’offre TER, plus particulièrement sur l’axe littoral ». fait remarque le préfet de l’Occitanie.

« La Ligne nouvelle Montpellier-Béziers-Perpignan doit faciliter la connexion de l’Occitanie avec Paris et l’Espagne. Elle participera également à compléter cette grande ambition que j’ai pour le Sud de la France, un réseau à grande vitesse entre Bordeaux et Marseille et au-delà jusqu’à Nice », note Carole Delga. La LNMP permettra aussi une ligne à grande vitesse entre Paris et Madrid.