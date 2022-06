Insolite. Ces départements d’Occitanie où il y a plus de vaches que d’humains

Deux départements d’Occitanie possèdent une population de vaches plus importante que d’humains. Et le constat est le même au regard du nombre de moutons.

Les humains sont en minorité. Avec une population de 277 900 habitants, selon les chiffres de 2019, l’Aveyron compte moins d’humains que de bovins. Selon les données publiées mardi 31 mai par l’Insee suite au recensement agricole, le département compte quelque 457 700 vaches, bœufs et veaux.

Le constat est le même en Lozère. Alors que 75 700 personnes résident dans le département de l’ex-région Languedoc-Roussillon, selon les chiffres de 2018, le territoire abrite deux fois plus de vaches et bœufs. Ils sont plus de 150 000.

Les données proviennent de l’Insee. Mais c’est le cartographe, Jules Grandin, également chroniqueur pour l’émission Quotidien, qui les a mises en avant à travers une série de cartes publiées sur le réseau social Twitter mardi 31 mai. Elles ont déjà été partagées plus de dix mille fois et comptent près de cinquante mille mentions “j’aime”.

Dans ses cartes, Jules Grandin montre également les départements dans lesquels les moutons sont plus nombreux que les humains. Et là encore, l’Aveyron la Lozère s’illustrent. Le premier compte près d’un million de bêtes, tandis que le second en a 174 400.

Le cartographe s’est aussi intéressé aux départements qui possèdent plus de porc que d’habitants, et à ceux qui comptent plus de chèvre que d’humains. Mais aucun territoire de l’Occitanie ne figure dans ces deux listes. D’ailleurs, aucun département de France n’a une population de chèvres plus importante que celle des hommes.