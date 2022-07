Un guide pour les amateurs de bières et de randonnées en Occitanie

Le livre “Rando-bières en Occitanie”, publié par un Montpelliérain passionné de sports extérieurs, Sylvain Lombardi, représente un véritable guide pour les amateurs de bières et de randonnées qui souhaitent visiter les recoins de l’ex-région Languedoc-Roussillon cet été.

Belles balades et boissons fraîches. Le livre “Rando-bières en Occitanie”, écrit par le Montpelliérain Sylvain Lombardi, a été publié par les éditions marseillaises Chemin des Crêtes le 15 avril dernier.

Au fil des pages, les lecteurs partent à la découverte d’une quarantaine de randonnées sur le territoire de l’ex-région Languedoc-Roussillon en trouvant, sur leur chemin, le même nombre de brasseries artisanales minutieusement sélectionnées par l’auteur. Celui-ci a mis plus d’un an à réaliser l’ensemble des parcours, accompagné d’un dictaphone pour ne rien oublier dans le descriptif des circuits.

40 randonnées pédestres en Occitanie…

Le livre se découpe en sept chapitres, correspondant à sept grands espaces de la région : le littoral, qui s’étend de la Catalogne à la Camargue sur plus de 250 kilomètres, les garrigues, plateaux calcaires balafrés de canyons entre les Cévennes et la Méditerranée, le Parc naturel régional des Grands Causses, classé à l’Unesco, le Parc national des Cévennes, inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité, les Corbières, qui remontent jusqu’au Massif Central, les Pyrénées catalanes et leur Canigou, puis les randonnées citadines à travers Montpellier, Carcassonne, Béziers, Pézenas, Nîmes et Sète, qui ont pour objectif de mettre en avant le patrimoine architectural des principales villes Languedociennes. Pour chacun de ces espaces, Sylvain Lombardi offre une description du territoire, de sa géomorphie et de son histoire. Vous retrouvez par exemple des anecdotes sur la bête du Gévaudan dans les Grands Causses ou sur la langue catalane dans le Sud du territoire.

Enfin, les randonnées sont cartographiées, puis précisément décrites dans un texte qui présente les différentes étapes du parcours. « Certaines de ces randonnées se font en deux heures donc conviennent parfaitement à des familles ou des marcheurs amateurs, d’autres sont plus sportives, allant jusqu’à six heures de circuit », précise l’auteur.

… Et 40 brasseurs

Mais avant de découvrir la randonnée, une double page est dédiée à la présentation d’une brasserie artisanale qui se situe à proximité du circuit. L’auteur y propose une description générale de l’établissement, quelques éléments de son histoire, des conseils de dégustation, puis une sélection de bières. « Je souhaite montrer toute la diversité gustative de la bière et prouver que chacun peut y trouver son compte, parmi les boissons gouleyantes ou celles un peu plus précises », assure Sylvain Lombardi. De plus, chaque brasseur a été sélectionné selon des critères définis par le Montpelliérain, qui souhaitait que les établissements aient « une bonne mentalité, de l’éthique, et surtout une conscience environnementale ».

Rando-bières en Occitanie, en Alsace, dans la Drôme…

“Rando-bières en Occitanie” fait partie d’une série de livres lancée par la maison d’édition Chemin des Crêtes, comprenant également deux autres ouvrages : “Rando-bières en Drôme-Ardèche” et “Rando-bières en Alsace”. « La société d’édition marseillaise m’a proposé d’écrire ce livre sur notre région lorsque je les ai rencontrés pour faire rééditer des ouvrages écrits il y a 15 ans par ma mère, qui est guide de randonnée. Étant donné que je connais bien le territoire de l’ex-Languedoc-Roussillon et que je suis un passionné d’activités extérieures (escalade, highline), je me suis dit : Banco ! », plaisante Sylvain Lombardi, qui espère que les visiteurs apprécieront autant que lui de découvrir les paysages de la région.

Bonne nouvelle : un second tome devrait sortir l’année prochaine pour proposer de nouvelles “Rando-bières en Occitanie”, mais cette fois-ci, sur le territoire de l’ex-région Midi-Pyrénées.