Grève du 7 février : la SNCF prévoit un trafic des trains “fortement perturbé” en Occitanie

Troisième journée de mobilisation pour dénoncer la réforme des retraites du gouvernement Borne qui, comme les deux premières, sera suivie par les salariés de la SNCF. Et tout comme le 19 et le 31 janvier dernier, la SNCF annonce un trafic des trains « fortement perturbé » en Occitanie ce mardi 7 février, en raison d’un préavis de grève déposé par son personnel.

Peu de trains sur les rails d’Occitanie ce mardi 7 février en raison d’une grève interprofessionnelle ©Séverine Sarrat-JT

Suite à un nouveau mouvement de grève interprofessionnel contre la réforme des retraites, ce mardi 7 février, la SNCF annonce un trafic fortement perturbé sur son réseau de trains en Occitanie. Elle prévoit la même mobilisation que celle du 31 janvier dernier, deuxième journée de manifestations, et donc une circulation des trains à peu près équivalente. Ainsi, seuls 2 TER sur 5 en moyenne seront maintenus dans la région. « La majeure partie des circulations sera assurée par autocars », précise la société de transport ferroviaire.

Concernant les TGV, la situation est à peine meilleure puisque 1 sur 2 est attendu en gare. Plus précisément, 1 TGV Inoui sur 3 circulera sur l’axe Atlantique, et 2 sur 5 sur l’axe Sud-Est. Alors que 2 TGV Ouigo sur 5 seront programmés. Quant aux lignes “province à province”, les usagers pourront compter sur 2 trains sur 5.

Le trafic des trains Intercités sera également touché par les perturbations annoncées ce 7 février. Prévoyez « 2 allers-retours sur Paris-Limoges-Toulouse et sur Bordeaux-Marseille, et pas de circulation sur Clermont-Béziers », commente la SNCF. Il n’y aura pas non plus de trains de nuit sur le “Paris-Lourdes/La Tour de Carol” ni sur le “Paris-Toulouse”.

Que faire en cas d’annulation de votre train ?

Au vu des perturbations annoncées, la SNCF invite tous les voyageurs ayant prévu de prendre le train ce mardi 7 février, de différer leur déplacement ou même de l’annuler. Elle conseille à ceux qui ne le pourraient pas de consulter l’état du trafic dès ce lundi 6 février sur les sites Internet ou les applications de la SNCF. Les informations y seront actualisées à partir de 17h.

Les voyageurs ayant acheté un billet sur un TGV ou un Intercités devant initialement circuler ce mardi 7 février et ayant été annulé seront contactés par mail ou SMS. Il leur sera alors proposé d’échanger leur titre de transport pour un autre train ou de l’annuler, et ce gratuitement. Pour obtenir un remboursement total, il faudra à l’usager se rendre sur le site de la SNCF. À noter que « cette démarche, à effectuer avant le départ du train, n’est valable que pour les voyages compris entre le lundi 6 février à 18h au jeudi 9 février à 8h », détaille la société.