Florence Demortier élue Miss Midi-Pyrénées 2022

Le comité Miss Midi-Pyrénées a choisi, ce samedi 3 septembre 2022, sa représentante pour l’élection Miss France de 2023. C’est Florence Demortier, 22 ans, qui a remporté cette édition du célèbre concours de beauté.

Florence Demortier a été sacrée Miss Midi-Pyrénées. Crédit photo : Coralie Claverie – Comité Miss Midi-Pyrénées

Elle succède à Hannah Friconnet. À l’âge de 22 ans, Florence Demortier est l’heureuse élue de Miss Midi-Pyrénées 2022. La candidate “numéro 4” a réussi à se démarquer des quinze autres prétendantes au titre. Une nouvelle victoire pour la jeune femme qui était déjà Miss Toulouse 2022.

Désormais, elle va pouvoir tenter sa chance de devenir Miss France 2023. Le comité Miss Midi-Pyrénées a pris sa décision ce samedi 3 septembre 2022, à l’issue de la soirée organisée à Villemur-sur-Tarn, dans le cadre charmant du château de la Garrigue.

Pendant plusieurs heures, les candidates ont défilé devant mille deux cent personnes, en robes de soirée ou bien en tenues balnéaires. Elles ont également fait le show, affublées en mousquetaires. Comme à l’accoutumée, elles ont aussi dû se présenter et être interviewées.

Si c’est Florence Demortier qui a remporté l’élection, et avec elle la couronne, elle est bien sûr accompagnée de ses quatre dauphines. Sur ce podium on retrouve Léna Diagne, du Tarn-et-Garonne, Laetitia Usse, d’Ariège, Louana Clementoni, du Tarn, et Alexia Baute, elle aussi de Haute-Garonne.

Qui est Florence Demortier, Miss Midi-Pyrénées 2022 ?

Florence Demortier est originaire de Portet-sur-Garonne, en Haute-Garonne. La brune d’1m71 vient de terminer ses études de kinésithérapeute. Elle a tout juste obtenu son diplôme, un master, et devrait bientôt commencer son activité professionnelle.

La nouvelle Miss Midi-Pyrénées 2022 s’est présentée sur scène comme « ambitieuse, déterminée, une femme sportive et dynamique qui profite de l’instant présent ». Parmi ses ambitions, celle de devenir, le 17 décembre prochain, la nouvelle Miss France.