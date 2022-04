L’épidémie de Covid-19 stable en Occitanie

La propagation de l’épidémie de Covid-19 est quasiment stable sur une semaine en Occitanie. Mais la sixième vague peut encore monter.

L’agence régionale de santé Occitanie annonce une augmentation des cas de Covid-19 dans plusieurs départements de la région © Pixabay

Sur une semaine, l’évolution de l’épidémie de la Covid-19 est restée stable en Occitanie. Dans la région, le taux d’incidence s’élève à 1 352 cas pour cent mille habitants, selon le bulletin d’informations de l’Agence régionale de santé (ARS) publié mardi 12 avril. Une semaine auparavant, il était de 1 350.

Dans le détail, le taux d’incidence est de 1 350 en Haute-Garonne, 1 338 en Tarn-et-Garonne, 1 300 en Ariège, ou encore 1 262 dans l’Aude. L’Hérault est le département le plus touché d’Occitanie avec un taux de 1 401. À l’inverse, les Hautes-Pyrénées sont plus épargnées avec un taux de 872.

« À quelques jours d’un week-end de Pâques qui favorisera nos rassemblements familiaux et amicaux, les indicateurs sanitaires nous incitent encore à rester très vigilants, surtout envers nos proches les plus fragiles », écrit l’ARS. « La circulation virale de la Covid reste à la fois forte et stable en Occitanie, avec près de 11 400 nouveaux cas signalés en moyenne chaque jour et plus de 2 100 personnes hospitalisées actuellement dans notre région. »

Il y a exactement 2 116 personnes hospitalisées en raison du coronavirus, contre 1 914 la semaine dernière. Parmi elles, 172 sont en soins critiques ou en réanimation, contre 146, sept jours plus tôt.