Occitanie : les acteurs régionaux s’engagent à décarboner les carburants des avions

Les acteurs régionaux, à savoir l’État, la Région Occitanie, les représentants de l’aéroport Toulouse-Blagnac, Airbus, ATR et Aerospace Valley ont signé un partenariat visant à accélérer le développement, la production et l’utilisation de carburants durables pour les avions (CAD).

En Occitanie, les acteurs régionaux signent un partenariat pour décarboner progressivement les carburants des avions. CC BY NC ND / Rémy Demangeot

« C’est en mettant nos forces en commun que nous pourrons atteindre l’ambition d’être la région où se développent et concrétisent l’avion vert et le carburant de demain », déclare Carole Delga, présidente de la Région Occitanie. En effet, les principaux acteurs régionaux de l’aviation, à savoir Airbus, ATR, l’Aéroport Toulouse-Blagnac et Aerospace Valley, ont signé, le vendredi 27 janvier dernier, un partenariat avec la préfecture et la Région visant à accélérer le développement, la production et l’utilisation de carburants d’aviation durables (CAD).

L’objectif est de décarboner le secteur aérien, alors que la règlementation européenne prévoit l’intégration progressive d’un pourcentage croissant de carburants plus verts, soit non issus du pétrole ou de l’énergie fossile, dans le kérosène utilisé par les avions. « Ces carburants sont la réponse la plus immédiate pour aller vers une aviation neutre en carbone. Cet accord régional pour impulser leur développement est donc particulièrement utile et important », ajoute le préfet de la Région et de la Haute-Garonne.

Des efforts déjà opérés en Occitanie

En 2020, Élisabeth Borne, alors ministre de la Transition écologique et solidaire, et Jean-Baptiste Djebbari, ex-secrétaire d’État chargé des Transports, s’étaient rendus à Toulouse pour annoncer le lancement d’une feuille de route visant à remplacer progressivement le kérosène par des biocarburants plus durables. Les objectifs étaient clairs : 2% d’utilisation de carburants verts pour les avions en 2025, 5% en 2030 et 50% en 2050. D’autres initiatives individuelles ont depuis émané des acteurs locaux. Il y a trois ans, par exemple, Aerospace Valley créait un groupe de travail comprenant une cinquantaine d’entreprises pour « faire de la France l’un des pays les plus avancés dans les technologies de l’avion propre ». Puis, l’année dernière, ATR lançait EVO, un avion à 100% compatible avec des carburants d’aviation durables.

L’ambition du partenariat récemment signé entre la préfecture, la Région, Airbus, ATR, l’aéroport de Toulouse et Aerospace Valley est donc d’unir toutes ces forces pour accélérer la transition. Ainsi, l’État s’engage à accompagner le « développement des carburants d’aviation durables en déclinant la feuille de route nationale visant à accélérer leur déploiement, et à poser les jalons d’une filière de production », annonçait le préfet. Du côté de la Région, « 100 millions d’euros sont dédiés pour l’avion vert dont 10 millions d’euros pour l’Appel à Manifestation d’Intérêt sur les CAD visant la structuration d’une filière régionale », termine Carole Delga.