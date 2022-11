De la pluie et des orages : Le Gard et l’Hérault en vigilance orange

L’institut Météo France décide de placer deux départements du bassin méditerranéen, le Gard et l’Hérault, en vigilance orange aux orages, ce lundi 14 novembre. Le risque d’avoir un orage stationnaire existe et les cumuls pourront atteindre ponctuellement 180 mm sur l’épisode. le temps se calmera au milieu de la nuit.

Météo France place deux départements du bassin méditerranéen, le Gard et l’Hérault, en vigilance orange aux orages, ce lundi 14 novembre. Crédit photo : licence Pixabay – CC 6147366

Le ciel va gronder. Météo France a décidé de placer deux départements du bassin méditerranéen, le Gard et l’Hérault, en vigilance orange à cause du risque d’orages, pluies et d’inondation, depuis ce lundi 14 novembre à 16 heures. L’alerte est en place jusqu’à minuit.

Dans son bulletin publié à 16 heures, l’institut météorologique fait part d’un « épisode méditerranéen pluvio-orageux nécessitant une vigilance particulière du fait des précipitations localement très intenses et de la vulnérabilité de la zone touchée ».

Vigilance orange : la pluie et les orages sont déjà là

Il indique que « l’épisode méditerranéen pluvio-orageux a bien démarré, comme prévu. Les précipitations intenses ont déjà impacté la région de Montpellier et des cellules orageuses remontent de Méditerranée. On a déjà enregistré 124 mm en trois heures à Prades-le-Lez, dont 72 mm en une heure. »

Un temps fortement orageux se généralise dans l’Hérault et le Gard

Météo France prévoit que durant « cet après-midi de lundi, un temps fortement pluvieux et orageux se généralise de l’Est de l’Hérault jusqu’aux plaines et piémonts Gardois. Les orages associés sont forts. Outre l’activité électrique, ces orages peuvent être parfois accompagnés de fortes rafales de vent proches de 100 km/h ainsi que de grêle. »

Aussi, le risque d’avoir un orage stationnaire existe et les cumuls pourront atteindre ponctuellement 180 mm sur l’épisode. En milieu de nuit de lundi à mardi, ce temps agité devrait se calmer.