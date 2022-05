Covid-19. La situation épidémique s’améliore en Occitanie

L’épidémie de Covid-19 recule encore en Occitanie. Le taux d’incidence se situe désormais sous la barre des 600 cas pour cent mille habitants dans la région.

La lumière au bout du tunnel. « L’amélioration de la situation épidémique se confirme en Occitanie », annonce l’Agence régionale de santé d’Occitanie (ARS) dans son bulletin du mardi 3 mai. « La baisse du nombre de nouveaux cas de Covid s’accélère enfin ces derniers jours : le taux d’incidence a diminué de 44 % en une semaine, et ce, dans l’ensemble des départements en Occitanie. »

Le taux d’incidence est à présent de 559 cas de Covid-19 pour cent mille habitants en Occitanie. La semaine dernière, il était encore de 989. Seuls trois départements affichent plus de 600 sur ce critère. Il s’agit de l’Aude avec 660 cas pour cent mille habitants, l’Ariège avec 647 et la Lozère avec 602. Le Tarn-et-Garonne a le taux le plus bas, 510.

« Le nombre d’admissions à l’hôpital affiche également une baisse régulière, tant pour les hospitalisations conventionnelles que pour les cas les plus graves, pris en charge en réanimation et soins critiques » note l’ARS. L’agence indique que 1 870 personnes se trouvent dans les établissements de santé de la région. Contre 1 978, il y a une semaine. Parmi elles, 123 individus sont en réanimation et en soins critiques. Il y en avait 136 sept jours plus tôt. L’ARS souligne des « évolutions rassurantes ». « Ces perspectives encourageantes ne doivent pas pour autant lever nos bons réflexes de vigilance. »

En revanche, la moindre virulence des variants et l’assouplissement des mesures sanitaires ont entraîné une chute brutale des activités de dépistage de la Covid-19 dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la santé. « Au cours des quatre derniers mois, (…) les taux de dépistage ont chuté de 70 à 90 % dans le monde entier », a ensuite précisé Bill Rodriguez, le directeur général de FIND, l’Alliance globale pour les diagnostics, lors d’une conférence de presse de l’OMS à Genève.