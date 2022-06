Covid-19. « La situation s’améliore partout », selon l’ARS Occitanie

L’amélioration de la situation épidémiologique se poursuit. Le taux d’incidence de la Covid-19 s’élève à 190 cas pour cent mille habitants en Occitanie, contre 206 il y a une semaine.

L’amélioration de la situation épidémiologique se poursuit. Le taux d’incidence de la Covid-19 s’élève à 190 en Occitanie. © Pixabay

Le coronavirus est en recul. « La situation s’améliore partout », annonce l’Agence régionale de santé d’Occitanie (ARS) dans son dernier bulletin sur la Covid-19 publié mardi 31 mai. « La baisse du nombre de nouveaux cas Covid se poursuit partout en Occitanie. C’est aussi le cas pour le nombre de personnes hospitalisées. »

En effet, le taux d’incidence de la Covid-19 s’élève à 190 cas pour cent mille habitants en Occitanie. Il y a une semaine, ce taux était à 206. Dans le détail, le taux d’incidence est de 225 en Haute-Garonne, le département le plus touché de la région en ce moment. À l’inverse, il est de 140 en Lozère, le département le moins touché d’Occitanie.

Par ailleurs, 1 158 personnes se trouvent dans les établissements de santé de la région à cause du coronavirus, contre 1 335 il y a sept jours. Parmi elles, 75 sont en réanimation et soins critiques, contre 94 une semaine auparavant.

Une évolution « rassurante » de l’épidémie de Covid-19 en Occitanie

« Ces indicateurs confirment peu à peu chaque semaine une nette amélioration de la situation épidémique. C’est une évolution rassurante pour tous. Mais l’appel à la vigilance reste d’actualité pour nos proches les plus vulnérables face au virus : il est toujours recommandé de les protéger via un rappel de vaccination et nos gestes barrières habituels », précise l’ARS.

De plus, une remontée de l’épidémie de coronavirus étant probable dans les mois à venir, les autorités sanitaires recommandent un nouveau rappel du vaccin à l’automne pour toutes les personnes à risque, c’est-à-dire les personnes âgées, les immunodéprimés et celles avec comorbidités.