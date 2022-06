Covid-19. « Nouvelle accélération des contaminations en Occitanie », alerte l’ARS

A l’approche des vacances d’été, l’Agence régionale de santé d’Occitanie met en garde face à l’augmentation du nombre de cas de Covid-19.

Les voyants repassent en rouge. Alors que les vacances d’été approchent, l’Agence régionale de santé d’Occitanie (ARS) lance une alerte à propos d’une « nouvelle accélération des contaminations en Occitanie », dans son bulletin d’information sur la Covid-19, mardi 14 juin.

« Le nombre de nouveaux cas de coronavirus a progressé de 56 % en une semaine dans notre région », indique l’agence. « À ce stade, la situation reste assez stable en milieu hospitalier : plus de mille personnes porteuses du virus sont encore hospitalisées actuellement en Occitanie. »

La Haute-Garonne reste le département le plus touché par la Covid-19 en Occitanie

En région Occitanie, le taux d’incidence de la Covid-19 s’élève à 340 cas pour cent mille habitants. Il était encore de 216 une semaine auparavant. Cela représente une augmentation de plus de 120 points en une semaine. La progression est significative. Le taux d’incidence était encore de 190 il y a quinze jours.

La Haute-Garonne est toujours le département le plus touché par le coronavirus dans la région, avec un taux de 405 cas pour cent mille habitants, devant le Gard à 396, et le Gers à 363. À l’inverse, la Lozère affiche le taux d’incidence le plus bas, à 191. C’est le seul département sous la barre des deux cents.

Moins de malades du coronavirus dans les établissements de santé

« Ces indicateurs nous rappellent une nouvelle fois l’impact d’un relâchement excessif des gestes barrières. L’épidémie n’est toujours pas terminée. Pour protéger les plus fragiles et éviter un nouveau rebond épidémique cet été, c’est maintenant qu’il faut poursuivre la vigilance », rappel l’ARS.

Il convient de noter que le nombre de patients se trouvant dans les établissements de santé d’Occitanie à cause de la Covid-19 est en baisse. Il s’élève à 1 108, contre 1 143 il y a sept jours. Parmi elles, 56 sont en réanimation et soins critiques, contre 73 une semaine auparavant.