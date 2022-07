Covid-19. La Haute-Garonne dans le top des départements les plus touchés

La Haute-Garonne est le département le plus touché par la Covid-19 en Occitanie, et le troisième en France métropolitaine. Le taux d’incidence s’envole et les hospitalisations suivent le même chemin.

La Haute-Garonne est le département le plus touché par la Covid-19 en Occitanie, et le troisième en France métropolitaine. Crédit photo : licence Pixabay – TheDigitalArtist

Les masques sont tombés, mais le coronavirus est toujours présent. La septième vague est à présent bien entamée, mais certains territoires sont plus touchés que d’autres. Si, lorsque le virus a commencé à faire parler de lui en 2020, le sud-ouest était moins touché que le reste du pays, ce n’est plus le cas sur cette nouvelle vague.

« L’épidémie de Covid-19 sévit actuellement de manière très importante en Haute-Garonne. Troisième département en France métropolitaine, la Haute-Garonne est le département le plus touché d’Occitanie avec un taux d’incidence de 1 675 cas positifs pour cent mille habitants. Cette nouvelle vague se traduit concrètement par une nouvelle augmentation des hospitalisations », écrit la préfecture du département dans un communiqué commun avec l’ARS Occitanie, mardi 12 juillet. Une semaine auparavant, ce taux était encore de 1 491 cas pour cent mille habitants.

Appel à la prudence face à la Covid-19 en Haute-Garonne

En cette période estivale de départ en vacances, la préfecture et l’ARS « appellent l’ensemble de la population au respect des gestes barrières et au port du masque dans les endroits clos ou à forte concentration humaine ». Ce message s’adresse particulièrement aux personnes les plus fragiles, qui sont également invitées à prendre une dose de rappel.

Un bulletin avec davantage de données sur l’évolution de l’épidémie de Covid-19 doit être publié par l’Agence régionale de santé d’Occitanie dans la fin de journée de mardi 12 juillet. Le précédent, en date du 5 juillet, indiquait que « le nombre de nouveaux cas a de nouveau progressé de 59 % en une semaine pour la moyenne régionale, mais il est nettement plus fort encore dans certains territoires en Occitanie ».