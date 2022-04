Covid-19. Les indicateurs entament une baisse concrète en Occitanie

Les indicateurs de l’épidémie de Covid-19 sont en baisse en Occitanie. Le taux d’incidence est passé sous la barre des mille cas pour cent mille habitants. « C’est encourageant, mais c’est aussi un défi collectif à l’heure des vacances de printemps », estime l’ARS Occitanie.

Le taux d’incidence de l’épidémie de Covid-19 est passé sous la barre des mille cas pour cent mille habitants en Occitanie. © Matthew-Afflecat-Pixabay

« Les indicateurs épidémiques marquent enfin une tendance à la baisse », annonce l’Agence régionale de santé d’Occitanie (ARS) dans son bulletin d’information sur la Covid-19, mardi 26 avril. Le taux d’incidence s’élève à 989 cas de coronavirus pour cent mille habitants, alors qu’il était de 1 269 une semaine auparavant.

Dans le détail, le taux d’incidence est passé de 1 304 à 1 009 en Haute-Garonne, de 1 292 à 919 en Tarn-et-Garonne, de 1 256 à 968 en Ariège, ou encore de 1 292 à 1 146 dans l’Aude. Ce dernier département est actuellement le plus touché par la Covid-19 en Occitanie. Mais il convient de noter que la région est plus touchée que le reste du pays. Sur le plan national, le taux d’incidence est de 785 cas pour cent mille habitant.

Le taux d’incidence de la Covid-19 dans les départements d’Occitanie. Crédit visuel : ARS Occitanie

La situation s’améliore également du côté des hôpitaux. Ainsi, 1 978 personnes sont hospitalisées dans les établissements de santé d’Occitanie, contre 2251 la semaine dernière. Parmi elle, 136 sont en réanimation et soins critiques, contre 174 sept jours auparavant.

« C’est encourageant », estime l’ARS Occitanie. « Mais c’est aussi un défi collectif à l’heure des vacances de printemps qui nous permettent souvent de retrouver des proches, et parfois de voyager ou de participer aux premiers rassemblements festifs de la saison en Occitanie. Pour éviter de gâcher ces bons moments par une infection et un isolement, n’oublions pas que le virus circule encore activement dans notre région. »