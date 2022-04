Occitanie. Un vendredi classé rouge sur les routes avant le week-end de Pâques

La circulation s’annonce compliquée sur les routes d’Occitanie à l’approche du week-end de Pâques. Sur le plan national, ce vendredi 15 avril est classé rouge dans le sens des départs. Voici les horaires à éviter.

La circulation sur le périphérique de Toulouse. Crédit photo : Bryan Faham/JT

À l’approche du week-end de Pâques, de nombreux Français seront sur les routes et la circulation sera donc compliquée. C’est pourquoi, Bison futé voit rouge dans le sens des départs sur le plan national, ce vendredi 15 avril. Le Journal Toulousain indique les horaires durant lesquels il faudrait éviter de prendre la route en Occitanie afin de ne pas se retrouver coincé dans des embouteillages.

Prévision #BisonFuté : circulation très difficile dans toute la France vendredi. Soyez prudents sur la route ce week-end et suivez les prévisions en temps réel sur l’app Bison futé ou ici : https://t.co/XUUExNeGNo

Pour votre sécurité, pensez à faire une pause toutes les 2 heures. pic.twitter.com/4GHFcBEa5D — Sécurité routière (@RoutePlusSure) April 14, 2022

Circulation : Les prévisions de trafic en Occitanie en ce week-end de Pâques

C’est pour ce vendredi 15 avril que les difficultés s’annoncent les plus importantes. « De nombreux bouchons sont attendus pour quitter les grandes métropoles : les départs de ce long week-end viennent s’ajouter à la circulation habituelle d’un vendredi, déjà très difficile en milieu urbain et périurbain », indique Bison futé.

La circulation sera dense sur l’A62 de Bordeaux vers Toulouse entre 16 heures et 20 heures. Idem sur l’A61 dans le sens Toulouse vers Narbonne. La circulation sera également difficile sur l’A750 de Clermont l’Hérault vers Montpellier entre 17 heures et 20 heures.

« Samedi 16 avril, les départs se feront principalement dans la matinée et jusqu’à la fin de l’après-midi. Les bouchons seront liés aux départs et concentrés sur les grands axes (…) vers la Méditerranée (A7, A8, A9, A61) », d’après Bison futé. Il faudrait donc éviter l’A61 de Toulouse vers Narbonne entre 11 heures et 17 heures, où la circulation sera difficile. La route sera même saturée entre 13 heures et 15 heures.

Enfin, dimanche 17 avril, l’A62 de Toulouse vers Bordeaux sera orange entre 17 heures et 19 heures, et l’A62, de Narbonne vers Carcassonne, sera dense entre 15 heures et 20 heures.