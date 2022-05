Capacité d’accueil en Ehpad : en Occitanie, du meilleur au pire

En terme d’accueil dans les Ehpad, l’Occitanie se distingue de par ses chiffres disparates. Comparé à son nombre d’habitants âgés, la Lozère est championne de France du nombre de places. Mais pour les Pyrénées-Orientales, c’est presque l’inverse. Une différence constatée dans une étude nationale sur « la fracture territoriale dans l’accès aux Ehpad » publiée, mardi 17 mai, par l’UFC-Que choisir.

En Ariège, un ancien château a été transformé en Ehpad pour accueillir des personnes dépendantes. Crédit : Lucas Destrem CC BY-SA 4.0.

Y a-t-il assez de places en Ehpad pour les personnes âgées dépendantes ? L’association de défense des consommateurs UFC-Que choisir s’est penchée sur la question. Dans une étude publiée mardi 17 mai, elle pointe une « fracture territoriale dans l’accès aux Ehpad ». Si les prix oscillent en fonction des départements, c’est aussi le cas de la capacité d’accueil (voir carte ci-dessous).

La Lozère, championne de France

Pour 1000 habitants de plus de 75 ans, la Lozère propose 169 places dans ses établissements spécialisés. Le département d’Occitanie se classe ainsi en première position du classement français de capacité d’accueil dans les Ehpad. Il est suivi de près par l’Aveyron (136), qui fait aussi bonne figure. Mais tout en bas de ce tableau on retrouve les Pyrénées-Orientales (69), presque dernières, juste au-dessus de Paris (41) et des départements corses (44 et 51). La Haute-Garonne, avec 92 places pour 1000 habitants, se situe légèrement sous la moyenne régionale (102). L’étude pointe ainsi « d’importantes inégalités géographiques d’accès aux Ehpad ».

Mais lorsque l’on parle d’autonomie, l’âge n’est pas forcément le seul critère à prendre en compte. « En effet, différents facteurs comme l’environnement de vie, les emplois occupés durant la période d’activité, voire les situations socio-économiques, peuvent parfaitement expliquer que les besoins d’accès en établissements spécialisés soient supérieurs dans certains départements », détaille l’UFC-Que choisir.

L’Hérault, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Orientales en queue de peloton

L’étude a donc développé un second indicateur, celui de la proportion de personnes dépendantes qu’un département peut prendre en charge. Là encore, la Lozère se distingue : elle pourrait accueillir près des deux tiers des personnes dépendantes qui composent sa population. À titre de comparaison, l’Hérault, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne ou les Pyrénées-Orientales n’ont de places que pour un tiers.

« Il est admis que les personnes âgées dépendantes ont une légitime préférence pour le maintien à domicile, plutôt que l’intégration d’un établissement spécialisé », rappelle l’association. Les solutions concernant l’autonomie des aînés sont multiples, mais « si les Ehpad n’ont bien entendu pas vocation à accueillir toutes les personnes dépendantes, celles souffrant des pathologies les plus lourdes n’ont pourtant pas d’autre choix que de se tourner vers ces établissements médicalisés spécialisés », explique l’UFC-Que choisir.

La situation est donc préoccupante, alors que la Cour des comptes rappelait en février que « la population de personnes âgées dépendantes pourrait atteindre 4 millions en 2050 », contre 2,5 millions en 2015.

William Bernecker

La capacité d’accueil en Ehpad par département

Loading…

Infographie ©William Bernecker réalisée avec Piktochart. Données UFC-Que choisir, d’après l’annuaire Ehpad et maisons de retraite (data.gouv.fr) et l’INSEE.