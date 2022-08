Canicule. La qualité de l’air est mauvaise dans toute l’Occitanie

En raison de la canicule, la qualité de l’air est considérée comme mauvaise dans toute l’Occitanie par l’Atmo, ce jeudi 11 août.

L’air est mauvais dans toute l’Occitanie ce jeudi 11 août. Crédit visuel : Atmo Occitanie

L’amélioration attendue ne s’est pas produite. Ce jeudi 11 août, la qualité de l’air est considérée comme mauvaise dans tous les départements de l’Occitanie par l’Atmo, l’agence chargée de surveiller la qualité de l’air dans la région. Il s’agit là d’une conséquence de la canicule en cours sur l’Ouest et le Sud-Ouest du pays.

La mauvaise qualité de l’air en Occitanie favorisée par la météo

« Aujourd’hui, jeudi 11 août, les conditions météorologiques estivales devraient favoriser la formation d’ozone dans l’atmosphère. L’indice de la qualité de l’air devrait être mauvais sur la région. Sur les territoires où l’indice de la qualité de l’air est prévu mauvais, envisagez de réduire les activités intenses à l’extérieur si vous ressentez des symptômes : mal aux yeux, toux ou maux de gorge », explique l’Atmo dans son bulletin prévisionnel.

Aucune amélioration n’est attendue pour le jour suivant. « Demain, vendredi 12 août, les conditions météorologiques seront encore favorables à la formation d’ozone. L’indice de la qualité de l’air devrait rester mauvais sur la région », écrit encore l’agence chargée de surveiller la qualité de l’air en Occitanie. En revanche, l’épisode de pollution qui touchait le Gard et l’Hérault mercredi 10 août n’est plus d’actualité ce jeudi.

Six départements en vigilance orange canicule

Il convient de rappeler que six départements d’Occitanie sont toujours placés en vigilance orange canicule par Météo-France. Il s’agit du Gers, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne.

Dans un bulletin publié ce jeudi 11 août, l’institut météorologique prévoit que « vendredi devrait être la journée la plus chaude de l’épisode de chaleur à l’échelle nationale, avec 35 °C à 37 °C sur une moitié ouest du pays (ainsi qu’en vallée du Rhône), jusqu’à 38/39 °C sur le Sud-Ouest (localement 40 °C) et 35 °C à 36 °C entre les régions parisienne et Lyonnais. Les maximales resteront du même ordre samedi, avec toutefois une amorce de baisse par la façade atlantique, avant une évolution orageuse attendue dimanche par le Sud-Ouest qui s’accompagnera d’une baisse nette et généralisée des températures. »