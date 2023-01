Sport, alimentation, famille : quelles sont les résolutions des habitants d’Occitanie pour 2023 ?

Faire davantage de sport, manger plus équilibré et passer du temps avec les proches sont les trois premières résolutions des habitants d’Occitanie pour l’année 2023 selon un sondage réalisé par la Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV), en partenariat avec l’institut Ipsos.

S’y tenir au maximum. Tel est l’objectif des bonnes résolutions pour l’année à venir. En Occitanie, la première d’entre elles, pour 37% des habitants, est de pratiquer une activité physique régulière, selon une étude réalisée par les membres de la Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV), en collaboration avec l’institut de sondage Ipsos. Ces derniers indiquent par ailleurs que “faire du sport” était déjà en tête des résolutions l’année dernière.

L’Occitanie est la septième région la plus sportive de l’Hexagone. Près de sept habitants sur dix déclarent pratiquer régulièrement une activité sportive. Un indicateur qui augmente de cinq points par rapport à l’an dernier. Et qui devrait encore augmenter en 2023 si chacun respecte ses bonnes résolutions.

Manger équilibré, profiter des proches, se détendre…

Si “pratiquer une activité physique” se retrouve une nouvelle fois à la première place du classement des bonnes résolutions cette année, le fait de s’alimenter de manière plus équilibrée (pour 29% des habitants d’Occitanie) vient quant à lui de dépasser l’idée d’accorder plus de temps à sa famille ou ses amis (25%). Cette résolution arrive donc désormais troisième ex æquo avec l’envie de “se réserver davantage de moments de détente” pour un quart de la population.

En complément, la FFEPGV dévoile qu’en 2022, « un peu plus de six Occitans sur dix ont déclaré avoir tenu au moins une des résolutions qu’ils s’étaient fixées pour l’année. Soit, une proportion qui augmente par rapport à l’an dernier (59%)».