Bison futé prévoit un samedi rouge et noir sur les routes d’Occitanie

La circulation s’annonce compliquée sur les routes d’Occitanie pour le deuxième week-end du mois d’août. Ce sera particulièrement le cas samedi 14 août sur l’arc méditerranéen.

La circulation sera compliquée sur les routes d’Occitanie pour le 2e week-end du mois d’août, surtout sur l’arc méditerranéen. / Licence Pixabay – Ri_Ya

Un week-end chargé. Le chassé-croisé entre juillettiste et aoûtien est passé. Et pourtant. La circulation s’annonce compliquée sur les routes d’Occitanie samedi 13 août, alors qu’il s’agit déjà du deuxième week-end du mois. Bison futé classe cette journée en rouge sur tout le pays, et même en noir sur l’arc méditerranéen dans le sens des départs. En cause, le lundi de l’Assomption qui permet une fin de semaine prolongée.

« Samedi 13 août sera une journée très difficile sur l’ensemble des grands axes de liaison du pays. Cette journée est classée rouge sur le plan national, quel que soit le sens des déplacements. Durant tout le week-end, la circulation sera très difficile en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l’Arc méditerranéen, plus particulièrement sur les autoroutes A7, A8 et A9 », prévoit Bison futé. « La fête de l’Assomption tombant un lundi, on attend également de nombreux déplacements pour profiter d’un week-end prolongé. »

Les prévisions de circulation sur les routes d’Occitanie samedi 13 août

Samedi 13 août, dans le sens des départs, la circulation sera dense sur l’A62 entre Bordeaux et Montpellier entre 9 heures et 17 heures. Elle sera aussi compliquée sur l’A61 de Toulouse jusqu’à Narbonne de 8 heures à 16 heures. Idem sur l’A75 entre Millau et Lodève de 8 heures à 18 heures, et sur l’A750 de Lodève à Montpellier entre 11 heures et 13 heures.

Dans le sens des retours, en Occitanie, la circulation sera dense sur l’autoroute A9 entre Narbonne et Orange de 9 heures à 17 heures. Elle sera même saturée entre midi et 14 heures. La circulation sera aussi dense entre Perpignan et Narbonne entre 10 heures et 13 heures. Ce sera également compliqué sur l’A62 entre Toulouse et Bordeaux de 9 heures à 17 heures. La route sera carrément saturée de midi à 14 heures. Et sur l’A61 entre Narbonne et Toulouse, la circulation sera dense entre 9 heures et 19 heures, et saturée de midi à 15 heures.