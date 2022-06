Alerte aux orages. La pluie va-t-elle gâcher la fête de la musique ?

Cinq départements en Occitanie, l’Ariège, l’Aude, l’Aveyron, la Haute-Garonne, le Tarn, sont placés en vigilance orange aux orages au soir de la Fête de la musique. Il conviendra de respecter les consignes de sécurité applicables en temps d’alerte.

Cinq départements en Occitanie sont placés en vigilance orange aux orages au soir de la Fête de la musique, ce mardi 21 juin. Crédit photo : licence Pixabay – CC 6147366

Après la canicule, place aux orages. Cinq départements d’Occitanie sont placés en vigilance orange aux orages par Météo-France à partir de 16 heures, ce mardi 21 juin, jour de la Fête de la musique. Il s’agit de l’Ariège, l’Aude, l’Aveyron, la Haute-Garonne, le Tarn.

L’institut météorologique met en garde face à une « situation fortement orageuse d’été qui nécessite une vigilance particulière compte tenu du risque de phénomènes violents. Des premiers orages commencent à se déclencher sur le Massif Central. »

Entre les Pyrénées et le Jura, il faut s’attendre à « une activité électrique très intense, des chutes de grêle localement fortes, des cumuls de précipitations intenses, atteignant ponctuellement 30 à 50 mm, localement plus parfois en moins d’une heure et de violentes rafales pouvant atteindre des valeurs de 80 à 100 km/h et plus en pointe par endroits », selon Météo-France.

Attention aux orages pendant la Fête de la musique

« De nouveaux orages, potentiellement forts, éclateront au centre-est, mais aussi sur les Pyrénées, à partir de 18 heures », annonce également La chaîne météo. « Attention, leur développement sera rapide et cela constitue un risque sérieux dans un contexte d’animations extérieures avec la Fête de la musique ce soir. Il conviendra de respecter les consignes de sécurité sur les départements placés en alerte, car ces orages pourront provoquer de fortes rafales de vent susceptibles d’arracher des tentes ou des chapiteaux, et de faire tomber des arbres. »

Pour rappel, lors d’un orage, il faut s’éloigner des arbres et des cours d’eau. Il faut s’abriter dans un bâtiment en dur. Une autre recommandation consiste à se tenir informer. Il est conseillé d’éviter de se déplacer. Et il convient d’éviter d’utiliser son téléphone et les appareils électriques.