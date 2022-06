Alerte à la pollution de l’air dans le Gard, le Gers, la Haute-Garonne et l’Hérault

La qualité de l’air est mauvaise dans quatre départements d’Occitanie, ce mercredi 15 juin. Et la situation va empirer jeudi 16 juin.

La qualité de l’air est mauvaise dans quatre départements d’Occitanie, ce mardi 15 juin. Crédit visuel : Atmo Occitanie

L’Atmo Occitanie a dégradé l’indice de qualité de l’air quatre départements d’Occitanie, le Gard, le Gers, la Haute-Garonne et l’Hérault, ce mercredi 15 juin. L’indice est désormais classé à “quatre”, sur une échelle allant de “un” (bon) à “six” (extrêmement mauvaise). “Quatre”, correspond à une qualité de l’air considérée comme mauvaise.

« Aujourd’hui, mercredi, l’indice de la qualité de l’air devrait être dégradé, voire mauvais sur l’ensemble de la région en raison de l’ensoleillement et des températures favorisant la formation d’ozone dans l’atmosphère », annonce l’Atmo Occitanie, l’organisme de surveillance de la qualité de l’air.

La situation ne va pas s’améliorer le lendemain. En effet, l’Aude et les Pyrénées-Orientales viendront s’ajouter à la liste jeudi 16 juin. « Demain, jeudi, les concentrations en ozone resteront élevées et l’indice de la qualité de l’air devrait rester dégradé ou mauvais sur la région », selon l’organisme.

La situation va empirer mercredi 16 juin. Crédit visuel : Atmo Occitanie

Quelques recommandations lorsque la qualité de l’air est mauvaise en Occitanie

En pareilles circonstances, il est recommandé aux personnes vulnérables (personnes âgées, souffrant de problèmes cardiaques ou respiratoires et femmes enceintes) ou sensibles à la pollution, d’éviter les grands axes routiers et leurs abords et de ne pas pratiquer de sports intenses à l’intérieur comme à l’extérieur. En cas de gêne au niveau de la respiration, il est nécessaire d’appeler rapidement son médecin, un pharmacien ou de consulter la permanence Air Santé au 05 61 77 94 44.

Une série de gestes simples peut aider à éviter que la situation ne se dégrade, comme reporter les travaux d’entretien ou de nettoyage nécessitant l’utilisation de solvants, peintures ou vernis. Il est également possible d’arrêter les appareils de combustion de biomasse dits “non-performants”.