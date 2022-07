Alcool, drogue, mobile… Les mauvais comportements des jeunes au volant en Occitanie

Une étude menée par un assureur pointe les comportements dangereux adoptés par des jeunes de 18 à 24 ans en Occitanie lorsqu’ils sont au volant.

Alors que les accidents de la route représentent la première cause de mortalité chez les jeunes de 18 à 24 ans, l’assureur Maaf Prévention a mené une étude sur leurs comportements au volant.

“Les enquêtes sur les 18- 24 ans sont rares malgré les risques et l’accidentologie élevée de cette population, c’est pourquoi nous avons décidé de les interroger régulièrement pour voir s’il y a des évolutions dans leurs comportements et leurs usages, voir si le Covid a changé leurs habitudes, notamment en termes de sorties”, explique Pierre Negre, responsable Prévention chez Maaf.

En Occitanie, 39 % des jeunes ont déjà pris le volant après avoir bu

Les résultats de l’étude montrent que 52 % des jeunes âgés de 18 à 24 ans consommeraient de l’alcool toutes les semaines en Occitanie, contre 48 % au niveau national. L’étude annonce aussi qu’ils seraient 47 % à consommer du cannabis, contre 45 % à l’échelle nationale.

L’étude révèle ensuite que 39 % des jeunes de 18 à 24 ans en Occitanie ont déjà conduit une voiture après avoir consommé de l’alcool. Ils sont 45 % à avouer utiliser le téléphone au volant. Aussi, 75 % reconnaissent avoir fait des excès de vitesse, 10 % ont déjà roulé sans assurance, et 17 % sans permis de conduire.

L’effet “aquarium” ignoré

L’enquête aborde également l’effet “aquarium”. C’est une sorte de tabagisme passif lorsqu’un non-fumeur est dans un environnement de fumeurs fermé. Celui qui ne consomme pas inhale de la fumée malgré lui.

« Les jeunes semblent ignorer le risque de l’effet “aquarium”. En effet, près de 3 jeunes sur 10 (29 %) avouent avoir déjà laissé des amis fumer un joint dans leur voiture pendant qu’ils conduisaient (vs 19 %, soit 10 % de plus que la moyenne nationale) », explique l’enquête.

Dans son étude, Maaf Prévention relève aussi quelques bons points. En effet, en Occitanie, les jeunes sont 82 % à retenir un ami qui a trop bu de prendre le volant lorsqu’il propose de les ramener. Aussi, 43 % choisissent de dormir sur place lorsqu’ils sortent faire la fête.

L’étude a été ménée entre le 5 et 10 juin 2022 sur deux échantillons de 3 463 et 2 390 jeunes âgés de 18 à 24 ans. En Occitanie, ils étaient 100 à répondre au premier sondage et 100 de plus pour le second.