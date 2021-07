À quoi sert la Maison de ma Région qui ouvre à Saint-Gaudens, en Haute-Garonne ?

La 17ème Maison de ma Région vient d’ouvrir à Saint-Gaudens, en Haute-Garonne, avec pour mission de faciliter l’accès des citoyens aux services publics. Le détail.

« Faciliter l’accès des citoyens aux services publics avec une volonté de proximité et de simplicité », telle est la mission des Maisons de ma Région, dont la 17ème vient d’ouvrir, ce lundi 19 juillet à Saint-Gaudens, en Haute-Garonne. Implantée dans le centre-ville, au 7 de la place du Maréchal Juin, à proximité notamment de la Sous-Préfecture, des antennes des chambres consulaires, ou du Conseil départemental de la Haute-Garonne, « la Maison de Ma Région de Saint-Gaudens est la porte d’entrée des citoyens sur la Région et ses différents services », selon le communiqué de presse des services de la collectivité.

Formation professionnelle et conseil aux entreprises

Sur place, les usagers pourront accéder au service public régional de l’orientation et de la formation professionnelle. Celui-ci est ouvert à tous les publics pour des informations et conseils sur les métiers, les formations, l’aide à la recherche de stages de 3ème et d’employeurs pour les apprentis, ainsi que la mise à disposition de ressources documentaires. Le site héberge aussi l’agence de développement économique Ad’Occ, pour du conseil aux entreprises, des informations sur les aides régionales et un accompagnement au montage de dossier. L’équipe de la Maison de Région apporte également « un premier degré d’information sur l’ensemble des dispositifs et politiques publiques » mises en place par la Région.

« Un lieu de vie, d’échange et de rencontres »

« À Saint-Gaudens, aux côtés des acteurs socio-économiques du Comminges, la Maison de Ma Région sera un équipement structurant au service du développement et de l’attractivité du territoire. Et bien sûr, elle est avant tout un lieu de vie, d’échange et de rencontres ouvert à toutes et tous ! » déclare la présidente de la Région Occitanie Carole Delga. Par ailleurs, cette antenne accueille l’Agence des Pyrénées ainsi que des représentants de l’association Initiative Comminges, membre du réseau associatif de financement et d’accompagnement des créateurs, repreneurs et développeurs d’entreprise. La 18ème Maison de ma Région ouvrira à Alès à l’automne prochain.

Source : communiqué de presse