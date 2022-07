14 juillet : Où voir des feux d’artifice autour de Toulouse ?

Le 14 juillet approche mais vous ne savez toujours pas où célébrer la fête nationale ? Le Journal Toulousain vous propose une sélection de pique-niques, animations et feux d’artifice autour de Toulouse.

Feu d’artifice et guinguette à Ramonville, au Sud de Toulouse

Le comité des fêtes de Ramonville-Saint-Agne organise deux jours de festivités pour célébrer la fête nationale. Ce jeudi 14 juillet, le maire de la ville Christophe Lubac fera un discours sur la place Charles de Gaulle. L’intervention sera suivie d’un repas partagé, où chaque habitant pourra apporter un plat, que ce soit une salade, une quiche, une pizza ou autre, puis un dessert, un gâteau, une salade de fruits, etc. Des musiciens seront présents durant toute l’après-midi pour animer l’événement, comme le gersois Nicolas Lacoste et le groupe Atzelo.

Ce vendredi 15 juillet, les festivités se poursuivront sur la pelouse du stade Karben qui se transformera en “guinguette”, avec un stand de vente de sandwichs et de chips, puis une buvette tenue par le comité des fêtes de la ville. De la musique sera diffusée toute la soirée, jusqu’à la tombée de la nuit, où sera tiré le fameux feu d’artifice au-dessus du complexe sportif.

Infos pratiques : Fête nationale de Ramonville, place Charles de Gaulle, puis stade Karben, 2 bis allée des Sylphes, Ramonville. Jeudi 14 juillet de 12h à 18h, vendredi 15 juillet de 18h à 00h. Sans réservation.

Fête nationale dans le parc du château de Launaguet

La fête nationale sera célébrée non pas jeudi 14, mais bien ce mercredi 13 juillet dans la commune de Launaguet. « Après deux années d’absence, le bal républicain revient animer le parc du château », se réjouit la mairie de la ville. La soirée débutera avec un pique-nique champêtre dans les jardins de l’édifice qui abrite aujourd’hui l’hôtel de ville et le centre communal d’action sociale.

Les participants, qui auront amené leur pique-nique, pourront dîner tous ensemble sur des tables installées autour d’une scène où se produira le groupe Next, offrant au public des reprises disco, rock, pop, reggae, allant des années 1980 aux variétés françaises et internationales actuelles. Une buvette sera également installée aux abords de la scène.

À la tombée de la nuit, aux alentours de 22h30, le feu d’artifice sera tiré depuis l’arrière du château. Puis, la soirée se poursuivra en compagnie de l’orchestre rock jusqu’à une heure du matin.

Infos pratiques : Fête nationale de Launaguet, 95 chemin des Combes, Launaguet. Mercredi 13 juillet de 20h à 1h. Sans réservation.

Animations, food trucks, concerts et feu d’artifice à Blagnac, au Nord de Toulouse

Le rendez-vous est également donné dans le parc du Ritouret de Blagnac pour fêter le 14 juillet. Des food trucks s’installeront aux abords du jardin en début de soirée pour proposer aux visiteurs des plats, des desserts, ainsi que des boissons. Il sera également possible d’apporter son propre pique-nique et de dîner sur la pelouse. Puis, la Musique municipale de Blagnac assurera un concert sur les marches de l’espace culturel Odyssud jusqu’au lancement du feu d’artifice prévu aux alentours de 22h45. L’événement se poursuivra avec une représentation soul et funk de l’orchestre toulousain Ze Funky Family.

Les festivités débuteront dans l’après-midi avec l’organisation de plusieurs animations au complexe sportif du Ritouret, comme des initiations au handi-VTT, à l’athlétisme et au twirling-bâton, une discipline comparable à la gymnastique rythmique et aux majorettes.

Infos pratiques : Fête nationale de Blagnac, 4 avenue du parc du Ritouret, Blagnac. Jeudi 14 juillet à partir de 16h30. Programme complet. Sans réservation.

Un feu d’artifice sur les airs de Goldman à Cugnaux pour la fête nationale

À Cugnaux, la fête nationale débutera avec une commémoration aux pieds du Monument aux morts ce jeudi 14 juillet. Puis, un apéritif sera offert par la municipalité à l’ensemble des visiteurs au cœur du parc du Manoir, dans le centre de la ville. Les habitants qui ont réservé se rendront ensuite dans la salle Albert Camus de la place de la République pour déguster une paëlla géante. D’autres pourront apporter un pique-nique ou acheter à manger auprès des food trucks Holocène et Asian Street food, installés dans le parc. Un stand proposera également des friandises, des churros, des crêpes et des gaufres pour terminer le repas sur une note sucrée.

L’événement sera animé par le Gentlemen duo, qui propose un voyage musical allant du jazz des années 1940 à nos jours, passant de Frank Sinatra à James Brown, de Kendji Girac à Gilbert Montagné, ou encore de Christophe Maé à Barry White. Puis, le traditionnel feu d’artifice sera tiré depuis la place de la République à 23h sur des airs de Jean-Jacques Goldman.

Infos pratiques : Fête nationale de Cugnaux, parc du Manoir, salle Albert Camus et place de la République, Cugnaux. Jeudi 14 juillet à partir de 18h30. Réservation du repas dans la salle Albert Camus jusqu’au mardi 12 juillet au Quai des arts, place Léo Lagrange. Tarif : 10 euros.