[Lèche Vitrine] L’Agence : un voyage gustatif en toute discrétion à Toulouse

Contrairement à son apparence, L’Agence est un mélange de bar clandestin et de bar à cocktails, plongé dans l’ambiance de la prohibition. Derrière sa façade d’organisateur de voyages, se trouve en réalité un endroit cosy, où sont proposés des accords de mets et cocktails inspirés des quatre coins du monde.

Au 26 rue du Languedoc, dans le quartier des Carmes à Toulouse, une devanture bleue d’agence de voyages des plus classiques passe presque inaperçue. Une chaise, quelques fleurs, une petite table et des annonces de destinations plutôt… déconcertantes. Mais, l’exotisme n’est pas ici garanti par les excursions mais plutôt par les cocktails… Car il ne s’agit pas d’une agence de voyage mais bien d’un bar.

Trois amis de longue date, amoureux de voyages, ont décidé de poser leurs valises à Toulouse pour ouvrir le tout premier “speakeasy” de la ville, nommé “L’Agence“. Apparus dans les années 1920, ces concepts de bars clandestins se sont notamment développés durant la prohibition aux États-Unis. « L’objectif est de retrouver l’ambiance de cette époque en jouant avec l’aspect “caché” de l’établissement. En entrant, le client doit avoir l’impression de découvrir quelque chose de spécial », explique David Lhotte, l’un des propriétaires.

L’Agence propose des voyages autour du monde, depuis Toulouse

N’espérez pas dîner en terrasse. À l’intérieur, pour plus de discrétion, rideaux et volets restent fermés et les lumières sont tamisées. Derrière le comptoir, la bartendress “Lady Lindy” ne se passe pas de son shaker. En cuisine, “Ratatouille” imagine différents plats. Ensemble, ils proposent des accords “mets et cocktails”, inspirés de leurs propres voyages.

Cette saison, les propriétaires vous emmènent découvrir Bali, son cochon braisé, sa purée de haricots noirs cacahuètes et son rhum ambré, dans un mélange fruité et rafraîchissant. Mais aussi, le Liban, son carpaccio de tomates et son Arack (alcool de riz ou de cannes à sucre). Ou encore, le Portugal, les Antilles, et pour les plus aventuriers, une destination mystère. « Ce sont de véritables périples gustatifs », assure le propriétaire, « modifiés en fonction des produits de saison ».

Saveurs dans les verres

« Ici, c’est toujours les vacances, alors chacun fait ce qui lui plaît », sourit David Lhotte. Sans vouloir dîner, mais juste s’évader, il est également possible de voyager à travers cinq “activités” (comprenant chacune trois sortes de cocktails) : une balade en montgolfière (légers en alcool), une croisière en voilier (fruités et frais), une randonnée champêtre (fleuris, herbacés), un voyage dans l’espace (plus forts, plus purs) ou encore une sortie dans le désert (sans alcool).

Et pour les puristes, il reste la sélection de spiritueux. « Nous nous adressons ici à quelques connaisseurs, avec notamment le Cotswolds Dry Gin », poursuit le propriétaire. « Ce n’est pas notre marque de fabrique. Mais en tant que speakeasy, nous nous devons de présenter de bonnes références de whisky, scotch, rhum ou encore mezcal, qui ne sont pas des “alcools de verre” », termine-t-il.

Informations pratiques :

Ouvert de 18h à 2h du matin du mercredi au vendredi, puis de 18h à 3h le samedi.

Réservations conseillées.

Mail : reservation@lagencetoulouse.com.

Adresse : 26 rue du Languedoc, 31000 Toulouse

Site internet : lagencetoulouse.com.