Contrôles sanitaires avant les JO : 35 commerces fermés en Seine-Saint-Denis depuis début 2024

À la suite de contrôles sanitaires, 35 commerces alimentaires ont été fermés en Seine-Saint-Denis par le préfet depuis début 2024. Des contrôles qui se poursuivent à l’approche des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Les contrôles se font plus nombreux à l’approche des JO (illustration) © Samuel Carvajal / Shutterstock.com

281. C’est le nombre d’établissements alimentaires contrôlés par la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) du lundi 1er janvier au mardi 30 avril sur les sept communes qui accueilleront les Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de Paris 2024. Et parmi ces 281 commerces, 35 ont subi une fermeture administrative, 138 ont reçu un avertissement et 56 se sont vus délivrer une mise en demeure.

« À quelques semaines de l’ouverture des Jeux olympiques, la Direction départementale de la protection des populations multiplie les contrôles sanitaires dans les établissements alimentaires », indique le préfet de la Seine-Saint-Denis dans une publication sur X (anciennement Twitter). À titre de comparaison, seulement 478 contrôles avaient été réalisés sur toute l’année 2023. Pour mener à bien ces opérations, la DDPP a bénéficié de 26 agents supplémentaires en Île-de-France.

Un établissement d’alimentation fermé à Bobigny

Et le travail de la Direction départementale de la protection des populations est loin d’être terminé. En effet, à moins de deux mois des Jeux Olympiques et Paralympiques, les contrôles sanitaires se poursuivent. Pour preuve, le préfet du département a récemment décidé de fermer administrativement un établissement d’alimentation générale à Bobigny. Il s’agit du commerce nommé “BIYAMO” et situé au 10 rue Racine.

Comme le rapportent les services de l’État dans une autre publication sur X, il y a été constaté « la présence de rongeurs (cadavres, déjections dans tous les locaux) », mais également « la saleté des locaux et des équipements ». « La fermeture demeurera effective jusqu’à la mise en œuvre des actions correctives appropriées par le responsable de l’établissement. Celle-ci sera vérifiée par les services de L’État », annonce le préfet de Seine-Saint-Denis.