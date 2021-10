[Tribune] Patrick Kirchner : « Près de 20% des agriculteurs n’ont dégagé aucun revenu en 2017 »

Suite aux nombreux aléas météorologiques et à un contexte sanitaire incertain, l’association Solidarité Paysans – ADAD 31 lance un appel aux agriculteurs fragilisés en Haute-Garonne. Le Journal Toulousain donne la parole à Patrick Kirchner, son président.

L’année 2021 fait craindre une fin d’année difficile pour les agriculteurs fragilisés en Haute-Garonne. Malgré la reconnaissance du département en calamité agricole pour la seconde année consécutive pour cause de sécheresse, notre association spécialisée dans le soutien aux agriculteurs en difficulté craint que les aides mises en place ne suffisent pas. À ceci s’ajoutent les épisodes de gel exceptionnels du printemps dernier et un contexte sanitaire encore incertain. En conséquence, sont à craindre un assèchement des trésoreries et la diminution des moyens de production. Nous lançons donc un appel à tous les agriculteurs ayant besoin de soutien ainsi qu’à leur entourage.

2021 : une année désastreuse pour l’agriculture en Haute-Garonne

Comme indiqué dans le courant de l’été par la préfecture de Haute-Garonne, « le déficit de précipitations, suivi du froid, qui a touché au printemps une large partie du territoire conduit à une sécheresse des sols qui affecte notamment les prairies, et pénalise l’alimentation des troupeaux. Cette sécheresse vient aggraver une situation déjà difficile pour les éleveurs, dont les stocks de fourrage avaient été diminués par la répétition des sécheresses des années passées ». En effet, pour la seconde année consécutive, la sécheresse a directement impacté les éleveurs confrontés à la hausse de prix du fourrage d’une part et à celle des céréales indispensables à l’alimentation des troupeaux d’autre part, alors qu’au printemps, le gel avait également lourdement impacté les cultures (1 300 hectares de vignes, soit 80 % du vignoble implanté dans le département et 200 hectares de vergers). Pour Solidarité Paysans – ADAD 31, ces signaux sont alarmants dans un contexte de crise sanitaire encore incertain eu égard aux revenus disparates des agriculteurs. En effet, rappelons qu’en France, près de 20% d’entre eux n’ont dégagé aucun revenu en 2017 (source : INSSE Première n°1781, novembre 2019).

Solidarité Paysans – ADAD 31 lance un appel à la vigilance

Dans ce contexte particulièrement difficile, il faut rappeler que les agriculteurs sont vulnérables et peuvent rencontrer des difficultés nouvelles fragilisant leur exploitation et, de fait, leur vie familiale et personnelle. En conséquence, Solidarité Paysans – ADAD 31 lance un appel aux agriculteurs et à leur entourage afin qu’ils ne demeurent pas isolés. À l’initiative d’exploitants agricoles soucieux de soutenir leurs collègues en difficulté dans le département, Solidarité Paysans – ADAD 31 a vu le jour en 1991. Cette association apolitique et asyndicale accompagne, sans jugement, gratuitement et de manière confidentielle, tous les agriculteurs qui font appel à elle. En 2020, une centaine de familles ont ainsi bénéficié de son soutien en Haute-Garonne. Au niveau national, environ deux tiers des personnes accompagnées par Solidarité Paysans se maintiennent dans leur exploitation agricole.

Pour contacter l’association :

Solidarité Paysans – ADAD 31

Téléphone : 05 61 23 61 79

Mail : hautegaronne@solidaritepaysans.org

Patrick Kirchner, Président de Solidarité Paysans – ADAD 31