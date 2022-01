Qatar Airways dévoile une vidéo des défauts de peinture des Airbus A350

Qatar Airways a publié vendredi 21 janvier une vidéo montrant la dégradation de la peinture des Airbus A350. La veille, l’avionneur européen avait décidé d’annuler une importante commande d’avions passée par la compagnie du Golfe.

C’est un nouvel épisode dans le conflit entre Qatar Airways et Airbus à propos de l’usure accélérée de la peinture des A350. La compagnie aérienne a dévoilé vendredi 21 janvier une vidéo illustrant la dégradation de la peintures de l’appareil.

“Comme cette vidéo le montre clairement, ces défauts ne sont pas superficiels et l’un des défauts expose et endommage le système de protection contre la foudre de l’avion. Un autre défaut laisse la structure composite sous-jacente exposée à l’humidité et à la lumière ultraviolette”, écrit l’entreprise dans un communiqué divulgué simultanément.

Airbus annule une grosse commande de Qatar Airways

La publication de cette vidéo intervient au lendemain de l’annonce par Airbus de sa décision d’annuler une commande de cinquante A321néo passée par Qatar Airways. Cette dernière est estimée à six milliards d’euros, selon le prix catalogue des appareils. Cependant, les fabricants peuvent proposer d’importantes réductions à leurs clients.

La décision d’annuler la commander revêt un caractère exceptionnel dans la mesure où les annulations sont généralement le fait des compagnies clientes, lorsqu’elles n’ont plus les moyens de les payer, ou n’ont plus besoin des avions.

Vingt-et-un appareils immobilisés selon la compagnie du Golfe

Pour rappel, la compagnie Qatar Airways a annoncé lundi 20 décembre 2021 avoir entamé des poursuites contre Airbus devant un tribunal britannique pour tenter de résoudre un contentieux concernant l’usure accélérée de la surface du fuselage des A350.

La compagnie du Golfe, qui est le plus important exploitant de ce modèle d’avion, dit avoir déjà immobilisé 21 appareils à cause de ce problème. L’avionneur considère que son avion est sûr et qu’il peut voler en dépit de ce défaut. Son client ne l’entend pas de cette oreille et estime qu’il est trop tôt pour déterminer si la sécurité de l’aéronef est compromise.