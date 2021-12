Emploi, timbre, environnement… Ce qui change le 1er janvier 2022

L’année 2022 arrive à grands pas. Et avec elle, un lot de changement. Pouvoir d’achat, logement, emploi, etc., Le Journal Toulousain vous dit ce qui va changer le 1er janvier 2022.

L’année 2022 va commencer avec un lot de nouveautés. Entre l’augmentation du SMIC, du prix du timbre et des évolutions réglementaires, différents aspects du quotidien des Français vont connaître des changements à partir du 1er janvier. Le Journal Toulousain fait le point sur les principaux.

Vie quotidienne

La contraception sera gratuite pour les femmes de moins de 25 ans. Jusqu’à présent, elle n’est prise en charge que pour les mineures. Cependant, tous les dispositifs de contraception ne sont pas inclus, c’est le cas notamment des préservatifs, anneaux vaginaux et pilules de 3e et 4e générations.

Il sera possible de déposer sa demande de permis de conduire en ligne, à tout moment, et sans frais. Ce changement devrait permettre un gain de temps pour les usagers. Il se veut aussi plus écologique et transparent.

C’est une habitude. Le prix des timbres augmentera de 4,7 % en moyenne au 1er janvier 2022. Le prix du timbre vert passe de 1,08 euro à 1,16 euro, tandis que celui du timbre rouge de 1,28 euro à 1,43 euro.

Il y aura également du nouveau dans les porte-monnaie. En effet, une nouvelle pièce de deux euros sera mise en circulation à partir du 1er janvier 2022. Le chêne et l’olivier, symboles de la force et la sagesse, seront inscrits sur le côté face de cette nouvelle pièce de monnaie.

Dans l’agglomération toulousaine, les ligne de bus Linéo L2, L3, L4, et L5 et plusieurs lignes classiques appliqueront des nouveaux horaires à partir du 3 janvier. Ils sont consultables sur le site de Tisséo.

Pouvoir d’achat

Le pass culture sera proposé aux 15-17 ans. La somme offerte sera de 20 euros à 15 ans et de 30 euros pour les jeunes âgés de 16 et 17 ans. Avec le pass culture, ils pourront acheter des places de cinéma, des livres, des instruments de musique ou se rendre à une exposition.

Les pensions de retraite du régime général vont être revalorisées à hauteur de 1,1%, en dessous de l’inflation. Cette hausse sera perçue par les bénéficiaires sur la pension de janvier 2022, versée au mois de février.

Emploi

Le Smic augmente avec l’arrivée de la nouvelle année. Le salaire brut mensuel pour un emploi temps plein augmente de 0,9 % en raison de l’inflation. Il va passer de 10,48 à 10,57 euros bruts par heure.

La durée maximale d’attribution des aides spécifiques de la prestation de compensation du handicap (PCH) sera fixée à dix ans. En revanche, lorsque le handicap n’est pas susceptible de s’améliorer, la PCH est attribuée sans limitation de durée.

Environnement

La nouvelle année marque l’entrée en vigueur de certaines dispositions la loi anti gaspillage du 10 février 2020. Il s’agit notamment de l’interdiction des suremballages en plastique pour les fruits et légumes de moins de 1,5 kilo, des sachets de thé en plastique, des jouets en plastique distribués gratuitement dans les fast-foods. Aussi, le domaine du textile n’a plus le droit d’éliminer leurs invendus afin de dynamiser le don. Et il sera désormais possible pour les pharmacies de vendre des médicaments à l’unité.

À partir du 1er janvier 2022, un nouveau malus au poids est mis en place à l’achat d’un véhicule de tourisme de plus de 1 800 kilos lorsqu’il est immatriculé pour la 1re fois en France.

Logement

Une réforme du système de cautionnement entre en vigueur en ce mois de janvier.

C’est une ordonnance redéfinit le cautionnement comme étant “le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci”. Sont inclus les loyers, les charges et les travaux de remise en l’état.

Pour protéger les plus fragiles contre face au surendettement, les conditions d’accès au prêt immobilier vont être durcies. Le taux d’endettement maximal sera limité à 35 %, assurance emprunteur inclue, contre 33 % auparavant. Aussi, la durée du prêt sera limitée à 25 ans, avec deux ans de différé d’amortissement maximal.