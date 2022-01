Emploi Occitanie : la crise sanitaire semble avoir boosté le marché du travail

En 2021, la reprise économique a engendré une progression du marché de l’emploi en Occitanie supérieure au niveau d’avant-crise, et ce dans presque tous les secteurs d’activité. Ceux du commerce et des services aux entreprises et aux personnes concentrent le plus d’embauches au dernier trimestre 2021. Seule l’industrie reste à la peine.

La crise sanitaire semble avoir dynamisé le marché du travail en Occitanie, au vu des derniers chiffres de l’emploi annoncés par l’Insee. En effet, l’antenne régionale de l’Institut de statistiques fait état, fin septembre 2021, de « 28 100 salariés de plus que fin 2019, soit 1,4 % de plus qu’avant-crise ». Ces derniers étant essentiellement concentrés dans les secteurs du commerce et des services aux entreprises et à la personne. Globalement, toutes les filières professionnelles sont dans le vert, excepté celle de l’industrie, où l’emploi y est inférieur à 2019.

L’emploi salarié supérieur au niveau d’avant-crise en Occitanie

Durant le troisième trimestre 2021, l’emploi progresse donc encore, mais à une moindre mesure que les trimestres précédents. En effet, l’Insee observe la création de 28 100 emplois pendant cette période, quand il en constatait 29 800 au deuxième trimestre, tous secteurs confondus. Plus en détail, c’est dans le privé que le phénomène est le plus prégnant avec une augmentation de 0,4 %, contre 0,1 % dans le public. Un dynamisme qui permet de dépasser le niveau d’emploi salarié d’avant-crise en Occitanie.

À l’échelle locale, l’Hérault est le territoire dans lequel la hausse des emplois est la plus importante. Avec 2,5 % d’emplois supplémentaires, essentiellement dans le secteur des services, le département dépasse nettement son niveau d’avant-crise. En Haute-Garonne, le marché du travail semble stable (+0,3%), comme dans presque tous les départements d’Occitanie, excepté l’Ariège, l’Aude et la Lozère, où il recule.

Le commerce et les services tirent l’emploi vers le haut

Premier indicateur du dynamisme du marché du travail, l’intérim, dont la chute avait été vertigineuse lors du premier confinement en mars 2020, repart à la hausse. Cependant, la progression reste relative. En Occitanie, 1 600 nouveaux emplois ont été créés en intérim durant le troisième trimestre 2021, soit une augmentation de 3,1 %. Pas de quoi retrouver le niveau d’avant-crise selon l’Insee. Cela s’explique « probablement par le fort recul de l’intérim dans le secteur de la fabrication des matériels de transport », précise l’Institut d’études économiques.

Les intérimaires, comptabilisés dans le secteur tertiaire marchand, contribuent au rebond de cette filière. Mais, même sans intégrer ceux-ci aux statistiques, l’Insee avance que « l’emploi salarié régional progresse uniquement grâce au tertiaire marchand ». En effet, 6 100 emplois au total, y ont été créés. Principalement dans les services aux entreprises et aux particuliers, le commerce et l’information-communication.

Quant au secteur de l’hébergement-restauration, la reprise est plus ténue. En revanche, les filières professionnelles de l’industrie se tassent. Même si l’agroalimentaire compense les baisses, les matériels de transport, les biens d’équipement ne parviennent pas à se redresser. « L’industrie reste le seul grand secteur où l’emploi est en retrait par rapport à fin 2019 (-1,5%) », observe l’Insee.

Le taux de chômage se stabilise

Logiquement, les créations d’emploi entraînent une baisse du nombre de demandeurs d’emploi. Ainsi, au dernier trimestre 2021, 351 700 personnes étaient inscrites à Pôle emploi en Occitanie, soit un recul de 5,5 % par rapport au trimestre précédent. Un chiffre qui retrouve quasiment sa valeur d’avant-crise. Cette tendance est particulièrement avérée dans les Pyrénées-Orientales (-5,4%) tandis qu’elle s’inverse en Haute-Garonne où les demandeurs d’emploi augmentent de 4,4 %.

Le taux de chômage de la région atteint donc les 9,5 % et se stabilise. L’Occitanie affiche pourtant une triste performance : elle est la deuxième région de France dans laquelle les demandeurs d’emploi sont les plus nombreux, derrière les Hauts-de-France.