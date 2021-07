Emploi : les intentions d’embauche chutent de 3,6 % en 2021 en Occitanie

L’emploi devrait reculer en Occitanie en 2021. En effet, dans son enquête annuelle sur les besoins de main d’œuvre, la Chambre du commerce et de l’industrie régionale s’inquiète d’une perspective de recul de 3,6 % des embauches sur l’année en cours.

Par rapport à 2019, année de référence, les intentions d’embauche en Occitanie sont en net recul. En effet, la Chambre du commerce de l’industrie locale anticipe une baisse de 3,6 % des projets de recrutement d’ici la fin de l’année, soit près de 9340 nouveaux emplois en moins.

« Dans un contexte de ralentissement induit par la crise sanitaire, les employeurs d’Occitanie anticipent 246 580 intentions d’embauche. La part des établissements qui envisagent de recruter diminue également, de 29 % en 2019 à 28 % en 2021 », précise la CCI qui s’est appuyé sur les données recueillies auprès de 44000 entreprises par l’Observatoire économique. Des chiffres qui classent l’Occitanie au 5ème rang des régions métropolitaines avec les meilleures perspectives de recrutement.

L’industrie et l’hôtellerie-restauration à la peine

Sans surprise, l’industrie (notamment l’aéronautique) et l’hôtellerie-restauration particulièrement touchés par la crise sanitaire, sont les secteurs qui voient leurs projets de recrutement chuter le plus fortement. Ces deux filières voient le nombre de postes à pourvoir chuter respectivement de 27,5 % et 15 %. En revanche ce repli est moins marqué dans le secteur des services (-4,7 %) qui représente, à lui seul, 59 % de projets d’embauches régionaux en 2021. Enfin, seulement une courte majorité de ces futures embauches déboucheront sur des emplois pérennes puisque 40 % d’entre elles concernent un emploi temporaire de moins de six mois.

Record de création d’entreprise en 2020

Si les entreprises peinent à recruter, de plus en plus de personnes se détournent de l’emploi salarié pour créer leur propre entreprise. Notamment par le biais du régime de la micro-entreprise. En effet, malgré la crise sanitaire, les créations d’entreprise ont augmenté de 3,9 % en France. Avec 78045 nouvelles entreprises enregistrées en 2020, l’Occitanie enregistre une hausse de 3,3 % et bat ainsi son record.