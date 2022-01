Occitanie. C’est toujours la crise pour le secteur automobile

Contrairement à de nombreux secteurs qui connaissent un relatif retour à la normale, la filière automobile peine à redémarrer et la vente de voitures neuves reste à un niveau particulièrement bas en France et en Occitanie.

L’année 2020, marquée par une violente crise sanitaire et des confinements qui ont lourdement pesé sur l’économie, avait été très dure pour le secteur automobile. Avec des résultats qui stagnent, l’année 2021 ne sera pas encore celle de la reprise pour cette filière.

En effet, après avoir enregistré une chute brutale de près de 25 % des immatriculations de voitures neuves en 2020 en France, la vente de véhicules neufs stagne sur le plan national et diminue même encore légèrement en Occitanie. Selon un rapport du site cartegrise.com basé sur les données du ministère de la transition écologique, le nombre d’immatriculations de voitures neuves a baissé de 1,1 % entre 2020 et 2021 dans la région.

Une situation qui est due à la crise sanitaire, mais également à « la pénurie de semi-conducteurs qui a affecté la production dans son ensemble et rallongé les délais de livraison. Incitant de nombreux français à se tourner vers le marché de l’occasion », précise le rapport.

Un secteur qui ne redémarre pas

Comme de nombreux autres secteurs, la filière automobile avait enregistré une forte baisse de son activité et de son chiffre d’affaire lors de l’émergence de la pandémie de Covid-19. Sur le plan national, les ventes de voiture neuves s’étaient effondrés et avaient chuté de 24 %.

En 2020, le ministère de la transition avait enregistré 1,684 millions d’immatriculations de nouveaux véhicules sur l’ensemble du territoire national contre 2,214 millions l’année précédente. En 2021, la situation est pratiquement identique puisque les chiffres du marché du neuf font état de 1,693 millions de nouveaux véhicules immatriculés. Soit une reprise anecdotique de 9000 véhicules supplémentaires (soit + 0,5 %) par rapport à 2020.

En Occitanie le marché du neuf toujours en baisse

Avec seulement 130 665 véhicules neufs vendus en Occitanie, la situation du secteur automobile dans la région continue de se dégrader. En effet, selon les données du ministère, les ventes de voitures neuves ont baissé de 1,1 % en 2021 par rapport à 2020 et de 22,8 % par rapport à 2019. Une baisse qui se constate principalement sur les territoires intérieurs et de l’Ouest de la région. Les départements côtiers ayant connus, eux, une légère reprise des ventes.

La situation par département

Entre 2019 et 2021, ce sont les départements de l’Ariège et des Hautes-Pyrénées qui ont enregistré les baisse les plus fortes de ventes de voitures neuves (-30%). Alors que le Tarn et Garonne (-17%), le Gard (- 19%)n le Tarn (-20 %) ainsi que les Pyrénées Orientales et l’Hérault (-21%) ont mieux résisté.

Cinq départements ont connu une légère reprise de la vente de véhicules neufs en 2021 :

Pyrénées-Orientales (+6 %)

Hérault (+3 %)

Gard (+1%)

Tarn (+8%)

Aveyron (+1%).

Un département, l’Aude, se maintient au même niveau qu’en 2020, alors que sept des treize départements de la région enregistrent encore une baisse des ventes en 2021 :