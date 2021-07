Bruno Le Maire à Blagnac, près de Toulouse : « la filière aéronautique est sortie d’affaire »

Lors de sa visite sur le site d’Airbus, à Blagnac, près de Toulouse, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a affirmé que la filière aéronautique « commence à redémarrer ».

C’est un ministre de l’Économie optimiste, comme à son habitude, qui s’est rendu, ce vendredi 16 juillet sur le site d’Airbus à Blagnac près de Toulouse. Bruno Le Maire a ainsi affirmé que la filière aéronautique est « sortie d’affaire et commence à redémarrer, avec les commandes qui reprennent. Le transport aérien redémarre, très fort aux États-Unis et en Chine, plus lentement en Europe », a-t-il déclaré, selon l’AFP. Non sans rappeler les 8800 suppressions d’emplois dans la filière, rien qu’en Occitanie, et les différentes aides dont elle a bénéficié, le ministre s’est félicité : « L’État français a sauvé Airbus, il a sauvé la filière aéronautique et les milliers de personnes qui y travaillent ».

« La décarbonation du transport aérien est une chance pour les constructeurs aéronautiques français »

Pour autant, « il faut continuer à investir dans les compétences comme dans les nouvelles technologies », estime Bruno Le Maire. En soulignant que « la décarbonation du transport aérien est une chance pour les constructeurs aéronautiques français puisqu’ils sont les plus avancés dans ce domaine ». Ces derniers feront partie du plan d’investissement que Bruno Le Maire doit dévoiler à la rentrée.