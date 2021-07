Airbus annonce avoir livré un premier Airbus A 350 finalisé en Chine

Airbus a annoncé, le 21 juillet, avoir livré un premier A350 depuis son centre de finition de gros-porteurs situé en Chine.

Airbus a livré le premier A350 depuis son centre de finition et de livraison de gros-porteurs à Tianjin, en Chine, prenant des mesures supplémentaires dans “l’expansion de sa présence mondiale et de son partenariat stratégique à long terme avec la Chine”.

Airbus livre l’avion à China Eastern Airlines

L’avion A350-900 a été livré à China Eastern Airlines, le plus grand opérateur Airbus en Asie et le deuxième au monde. Fin juin 2021, China Eastern Airlines exploitait “une flotte Airbus de 413 appareils, dont 349 appareils de la famille A320, 55 appareils de la famille A330 et neuf appareils A350”.

“Je suis fier qu’Airbus ait étendu avec succès la capacité du gros-porteur de Tianjin à l’A350, le dernier avion de nouvelle génération, lors d’une période si difficile de l’aviation mondiale”, a déclaré George Xu, vice-président exécutif d’Airbus et PDG d’Airbus Chine. “Il s’agit d’une nouvelle étape dans la coopération à long terme entre la Chine et Airbus, qui démontre une fois de plus l’engagement d’Airbus envers le pays. Félicitations à China Eastern Airlines, notre partenaire stratégique à long terme, pour avoir reçu le premier A350 livré de Chine, et j’apprécie leur confiance en Airbus et en nos produits”.

Situé sur le même site que la chaîne d’assemblage final de la famille Airbus Tianjin A320 et le centre de livraison de Tianjin, le gros-porteur couvre les activités d’achèvement des avions, y compris l’installation de la cabine, la peinture des avions et les essais en vol de production, ainsi que l’acceptation en vol des clients et la livraison des avions.

Développement de la coopération industrielle

Le centre a été inauguré en septembre 2017 avec sa capacité centrée sur l’A330. Puis, lors de la visite du président français Emmanuel Macron en Chine en 2019, un protocole d’accord sur la poursuite du développement de la coopération industrielle a été signé à Pékin par He Lifeng, président de la Commission nationale pour le développement et la réforme de Chine, et Guillaume Faury, directeur général d’Airbus, annonçant que le centre étendrait sa capacité aux avions A350.

L’A350 est doté de la dernière conception aérodynamique, d’un fuselage et d’ailes en fibre de carbone, ainsi que de nouveaux moteurs Rolls-Royce économes en carburant. Ces caractéristiques permettent des niveaux d’efficacité opérationnelle inégalés avec une réduction de 25 % de la consommation de carburant et des émissions de CO2. La cabine de l’A350 est la plus silencieuse de tous les gros-porteurs et offre aux passagers et aux équipages les produits en vol les plus modernes pour une expérience de vol des plus confortables.

Fin juin 2021, la famille A350 avait reçu 915 commandes fermes de 49 clients dans le monde, ce qui en fait l’un des gros-porteurs les plus performants de tous les temps.

Source : communiqué de presse